Kurbanlar randevu ile kesilecek - Son Dakika

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kesimhanelerde yoğunluk oluşmaması için kurbanlar randevu ile kesilecek.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiricileri Şube Müdürü Onur Karadağ, AA muhabirine, Kovid-19 nedeniyle tüm kesimhaneleri denetleyerek, bilgilendirmelerde bulunulduğunu söyledi.

Kesimhanelerin bu yıl randevu sistemi ile çalışacaklarını ifade eden Karadağ, kesimhanede bulunan vatandaşların ateşleri ölçülerek, sosyal mesafe kuralına uygun olarak beklemelerinin sağlanacağını belirtti.

Kentte 9 kesim yerinin belirlendiğini anlatan Karadağ, "Bu yıl biraz daha dikkatli olmalıyız. Kovid-19 hafife alınacak bir salgın değil. Bu nedenle tedbirlerimizi en üst seviyede alacağız. Kasaplarımız özel tulumlar giyecek. Bu tulumlar su geçirmeyen tulumlar. Eldiven, maske ve siperlikte takacaklar." dedi.

Karadağ, vatandaşların kendi kurbanlarını evlerinin bahçelerinde kesebileceklerini bildirdi.

Kesimhane işletmecisi Mehmet Sağ ise tüm tedbirlerin alınarak kesimhanelerini bayrama hazırladıklarını belirtti.

Vatandaşların ateş ölçümleri yapılarak kesimhane bahçesine alınacağını anlatan Sağ, randevu ile kesim yapılacağından yoğunluğun önüne geçileceğini bildirdi.