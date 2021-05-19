Kurbanlarını varlıklı kişiler arasından seçmişler! Fuhuş yaptıran şantaj çetesi çökertildi - Son Dakika

Kurbanlarını varlıklı kişiler arasından seçmişler! Fuhuş yaptıran şantaj çetesi çökertildi

19.05.2021 14:00

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhuş tuzağı kurarak ağlarına düşürdükleri kişilerden tehdit ve şantajla para talep eden 2 şüpheliyi düzenledikleri başarılı operasyonun sonucunda kıskıvrak yakaladı. Bu tezgah için bir kafeyi kullanan şahısların, fuhşa gelen varlıklı kişileri daha sonra kaydedilen görüntülerle tehdit ettikleri öğrenildi.

Yeni Mahalle İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir kafe bistroyu işleten I.T. isimli şüpheli, G.B. adlı kadınla işbirliği yaparak varlıklı kişilere fuhuş tuzağı kurdu.

KAFENİN ÜST KATINI KULLANMIŞLAR

İşletmenin üst katlarını da bu tuzağa uygun hale getiren şüpheliler, ağlarına düşürdükleri kişilerin dolaylı yollarla görüntü kayıtlarını aldı. Ardından görüntülerinin sosyal medyada yayınlamasıyla tehdit ettikleri bu kişilerden para talep edildi.

ŞANTAJ YAPTIKLARI KURBANLAR İHBAR ETTİ

Talep edilen paraları peyderpey şüphelilere veren mağdurlar tehdit ve şantajların ardı arkası kesilmeyince soluğu İlçe Emniyet Müdürlüğünde aldı. Son olarak mağdur A.G.'nin şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelileri çalıştırdıkları işletmede kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin telefonlarında görüntü kayıtlarına da ulaşan ekipler, biri kadın 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

KARTLARINA BİLE EL KOYMUŞLAR

Şüphelilerin ayrıca mağdurların banka ve kredi kartlarına da el koyarak kötüye kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden I.T. yağma, şantaj, tehdit, fuhuş için yer temin etme, banka ve kredi kartlarını kötüye kullanma suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli I.T. tutuklanarak Bilecik M tipi kapalı cezaevine gönderildi. Diğer bayan şüpheli G.B.'nin yargılanmasına tutuksuz olarak devam edileceği öğrenildi.

Kurbanlarını varlıklı kişiler arasından seçmişler! Fuhuş yaptıran şantaj çetesi çökertildi

Yeni Mahalle, Asayiş Büro, Hisarcık, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kurbanlarını varlıklı kişiler arasından seçmişler! Fuhuş yaptıran şantaj çetesi çökertildi - Son Dakika


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