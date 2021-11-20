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Kurbanlığın peşinde ölümde 'negatif otopsi' raporu - Son Dakika

Kurbanlığın peşinde ölümde 'negatif otopsi' raporu

20.11.2021 11:49

ANKARA'da, Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığın peşinden giderek kaybolduktan 2 gün sonra cesedi çalılık alanda dere yatağında bulunan tıp fakültesi öğrencisi Onur Eker'in (20) ölüm nedeni belirlenemedi.

ANKARA'da, Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığın peşinden giderek kaybolduktan 2 gün sonra cesedi çalılık alanda dere yatağında bulunan tıp fakültesi öğrencisi Onur Eker'in (20) ölüm nedeni belirlenemedi. Soruşturma kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporda, Onur Eker'in mevcut verilerle ölüm sebebi ve mekanizmasının bilinemediği belirtildi.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Onur Eker, Kurban Bayramı'nın 1'inci günü, Pursaklar ilçesinde dedesi Zühtü Erdoğan'ın (65) dağlık alana kaçan kurbanlık koyununu yakalamak için peşinden gidince kayboldu. Bayramın 3'üncü günü akşam saatlerinde kaybolduğu yerden yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta dere yatağının kenarında Onur Eker'in cansız bedenine ulaşıldı. Onur Eker'in cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'ÇÜRÜME NEDENİYLE ANALİZ YAPILAMADI'

Onur Eker'in ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan otopsi raporu dosyaya ulaştı. Raporda bedende ileri derecede çürüme nedeniyle yumuşak dokularda ayrıntılı travmatik değişim analizi yapılamadığı, iç organlarda ayrıntılı değerlendirme yapılamadığı, kan ve idrar elde edilemediğinden ayrıntılı analizlerin yapılamadığı belirtildi. Raporda, Tespit edilen etil alkolün çürüme ile oluştuğu dikkate alındığında; mevcut verilerle kişinin ölüm sebebi ve mekanizmasının bilinemediği değerlendirilmiştir denildi.

'NEGATİF OTOPSİ SONUCU ORTAYA ÇIKMIŞTIR'

Ailenin avukatı Tuncay Seven, DHA'ya yaptığı açıklamada, 20 Temmuz 2021 tarihinde kaçan kurbanlık peşinde kaybolan ve yaklaşık 2 gün süren arama tarama çalışmaları sonucu dere yatağında cansız bedeni bulunan Onur Eker'in ölüm sebebine ilişkin yürütülen savcılık soruşturmasında önce Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alındığını; ancak ölüm nedeninin tespit edilemediğini söyledi. Seven, bunun üzerine kesim ölüm nedeninin belirlenmesi için dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiğini hatırlatarak, Yapılan tetkikler sonucunda İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporda da Onur Eker'in ölüm sebebi 'mevcut verilerle kişinin ölüm sebebi ve mekanizmasının bilinemediği' gerekçesiyle ne yazık ki belirlenememiş, 'negatif otopsi' sonucu ortaya çıkmıştır. Yine merhumun bedeninde ölümüne yol açacak herhangi bir dış etken, bulgu, arı sokması tespit edilememiştir dedi.

'TAKİPSİZLİK VERİLECEĞİ BİLDİRİLDİ'

Avukat Seven, bu negatif otopsi raporu sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturmanın doğal ölüm sebebine bağlı olarak takipsizlik kararı ile sonlandırılacağının kendilerine bildirildiğini söyledi.

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HABER: Vuslat AY ANKARA, (DHA)-

Kurbanlığın peşinde ölümde 'negatif otopsi' raporu
Kurbanlığın peşinde ölümde 'negatif otopsi' raporu
Kurbanlığın peşinde ölümde 'negatif otopsi' raporu
Kurbanlığın peşinde ölümde 'negatif otopsi' raporu

Kurban Bayramı, Tıp Fakültesi, Otopsi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kurbanlığın peşinde ölümde 'negatif otopsi' raporu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kurbanlığın peşinde ölümde 'negatif otopsi' raporu - Son Dakika
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