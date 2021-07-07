Kurbanlık alacaklara uyarı - Son Dakika

Adana Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Murat Şen, bazı satıcıların hastalıklı, yaşlı ve dişi hayvanları satmaya çalışabileceğine işaret ederek, "Vatandaşlarımız sağlıklı, semiz, denetimi yapılmış, kulakları küpeli erkek hayvanları tercih etmeli" dedi.

Şen, bu yıl kurbanlık sayısının yeterli olduğunu belirterek, kurbanlık alırken hayvanın sağlıklı görünümüne dikkat edilmesinin yanı sıra koyunun en az 1, keçinin ise en az 2 yaşında olmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Hayvanlarda kilo kriterinin kişilerin bütçesine göre değişebileceğini ancak koyun ya da keçinin kilogramından önce sağlıklı beslenip beslenmediğine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Şen, hayvanların gözünden veya burnundan akıntı gelip gelmediğinin kontrol edilmesiyle birlikte resmi kurumlarca verilmiş sarı küpeli hayvanların tercih edilmesini önerdi.

Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'ne mensup üyelerin koyun ve keçileri çok titiz yetiştirdiğini ifade eden Şen, "Kurbanlıkları birlik üyeleri ve tanıdık yetiştiricilerden alın. Kurban edilecek hayvanın sağlıklı olması gerekiyor. Bu nedenle resmi kurumlar tarafından denetimi yapılan küpeli hayvanlar tercih edilmelidir" dedi.

Kurban Bayramı'nın geçen yılki gibi salgın dönemine denk geldiğini ancak bu yılki bayramda yasaklar olmadığı takdirde hayatın normal seyrinde ilerleyeceğini ifade eden Şen, tedbirin elden bırakılmaması, salgına karşı önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Murat Şen, bazı satıcıların hastalıklı, yaşlı ve dişi hayvanları satmaya çalışabileceğini hatırlatarak, "Bu nedenle vatandaşlarımız sağlıklı, semiz, resmi kurumlarca denetimi yapılmış, kulakları küpeli erkek hayvanları tercih etmeli. Kurbanlık satın alırken hayvanın gözünden yaş gelmemesine dikkat edin. Yine aynı şekilde hayvanın burnunun akmadığına emin olun. Tüyleri kırkılmış hayvanların sağlıklı olup olmadığı daha çabuk anlaşılacaktır. Bu nedenle tüyleri kırkılmış hayvanları tercih edin. Yerli yetiştiricilerin desteklenmesi için vatandaşların kendi bölgelerindeki yerli, tanıdıkları üreticiden ve Adana Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği logolu satış yerlerinden alışveriş yapmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Bu yıl için belirlenen kurbanlıkların fiyatlarıyla ilgili de bilgi veren Adana Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Murat Şen, küçükbaş kurbanlığın kilogram fiyatının 35, büyükbaş kurbanlığın kilogram fiyatının ise 30 lira olduğunu, kesim ücretinin ise küçükbaş hayvan için 80, büyükbaş hayvan için 800 lira olarak belirlendiğini kaydetti. - ADANA