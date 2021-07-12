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Kurbanlık alacaklara uyarılar - Son Dakika

Kurbanlık alacaklara uyarılar

12.07.2021 18:10
Kurbanlık alacaklara uyarılar, System.String[]

Kurban alırken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi veren Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Bakanlığımız tarafından tanımlanmış, küpeli ve sağlıklı hayvanlar alınmalıdır.

Kurban alırken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi veren Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Bakanlığımız tarafından tanımlanmış, küpeli ve sağlıklı hayvanlar alınmalıdır. Hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanlar kurban olarak tercih edilmeli, kurban edilecek hayvan; çok zayıf, gebe ya da yeni doğum yapmış hayvanlar olmamalıdır" dedi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle İlkadım ve Canik ilçelerindeki kurbanlık hayvan satış yerlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle, hayvan sevkleri ile kurban kesimi konusunda birtakım önlemler alınmasının gerekli görüldüğünü ifade eden Müdür Sağlam, "Bakanlığımızca yapılan çalışmalar kapsamında alınacak önlemler belirlenmiş olup, tüm vatandaşlarımızın bu konuda özen göstererek aşağıda belirtilen konularda hassasiyet göstermeleri gerekmektedir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketlerinin yoğun olduğu bu dönemde hayvan hastalıklarının yayılma riski de artmakta, artan risk nedeniyle gerek insan gerek hayvan sağlığı tehlikeye girmektedir. Bu olumsuzlukların önlenmesi amacı ile bir takım tedbirlerin alınarak yetiştiricilerin, hayvan satıcı ve alıcılarının bazı hususların gereğini yerine getirmeleri elzemdir. Öncelikle kurbanlık hayvan alırken bakanlığımız tarafından tanımlanmış, küpeli ve sağlıklı hayvanlar alınmalıdır. Kurbanlık hayvanlarda bulunması gereken belgeler ise şunlardır: Büyükbaş hayvanların il içi sevklerinde kulak küpeleri ve pasaportlarının, iller arası sevklerde ise bunlara ilave olarak veteriner sağlık raporunun bulunması zorunludur. Küçükbaş hayvanların il içi sevklerinde kulak küpeleri ve nakil belgesinin, iller arası sevklerinde ise bunlara ilaveten veteriner sağlık raporunun bulunması zorunludur" diye konuştu.

Alınacak kurbanlıklarda dikkat edilmesi gerek özellikleri sıralayan Sağlam, "Kurbanlık olarak hayvanlarını başka illere sevk eden hayvan sahiplerinin, il- ilçe müdürlüklerimizden veteriner sağlık raporu almaları zorunludur. Sığır, manda gibi büyükbaş hayvan satın alacakların; alacakları hayvanların kulak küpesi ve pasaportu olup olmadığı ile başka ilden sevk edilen hayvanların 'veteriner sağlık raporu' olup olmadığını kontrol etmeleri gereklidir. Yine koyun, keçi gibi küçükbaş hayvan satın alacaklarınsa alacakları hayvanların kulak küpesi ve nakil belgesi olup olmadığı ile aynı şekilde başka ilden sevk edilen hayvanların 'veteriner sağlık raporu' olup olmadığını kontrol etmeleri ve bu belgeleri bulunmayan hayvanları satın almamaları gerekmektedir. Hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanlar kurban olarak tercih edilmeli, kurban edilecek hayvan; çok zayıf, gebe ya da yeni doğum yapmış hayvanlar olmamalıdır. Kurbanlık hayvanların kılları düzgün ve parlak, bakışları ve dış görünümü canlı olmalı; yüksek ateş, salya ve göz akıntısı olmamalı, pis kokulu ishali ve burun akıntısı bulunmamalı, öksürük ve nefes darlığı yaşamamalı, çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olmamalı, şişlik ve ödemi olmamalı, cinsiyet organları ve memede kötü kokulu akıntısı bulunmamalıdır. Kurbanlık olacak sığır ve mandalar iki yaşını (24 ayını), keçi ve koyun 1 yaşını bitirmiş olmalıdır. Ancak, koyunlarda 6 aylıktan sonrakilerin 1 yaşını dolduranlar kadar gelişmiş ve cüsseli olması yeterli kabul edilmiştir. Kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve yaş bilgileri bakanlığımızca geliştirilen TURKVET ve HaySag isimli mobil uygulamadan da küpe numaraları sorgulanabilmektedir" şeklinde konuştu.

Diş kontrolü

Yapılan diş kontrolü ile yaş tespitinin yapılabildiğini söyleyen Müdür Sağlam, "Sığır veya mandanın alt çenesinin önünde gelişimini tamamlamış iki kalıcı kesici dişin bulunması o hayvanın 2 yaşını doldurduğunun göstergesidir. Koyunların dış görünüşüne bakılarak, 6 aydan büyük ve anası veya erişkin bir koyun kadar görünmesi kurban edilebilmesi için yeterli sayılmaktadır. Kurbanlık olacak hayvanlara yeteri kadar temiz su ve yem verilmeli, bulundukları ahır ve ağıllar uygun şekilde aydınlatılmalı ve havalandırılmalıdır. Suluk ve yemlikleri temiz olmalıdır. Verilen yemler kokuşmuş, küflü, yabancı maddelerle bulaşık olmamalıdır. Kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanların taşınmasında kullanılacak olan araçların mevzuat hükümlerinde belirtilen belgelere sahip olmaları gerekmektedir. Nakil araçlarının zeminlerine yeteri kadar altlık serilmeli, temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri hayvanlar bindirilmeden yapılmalı ve havalandırması uygun olmalıdır. Kurbanlık hayvanlar, Bakanlığımızdan Şartlı Onay/ Onay Belgesi almış kesimhaneler ile Kurban Hizmetleri Komisyonlarının belirlediği kesim yerlerinde kesilmelidir. Cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlık hayvan kesimleri yapılamaz. Kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlar, kesim sırasında oluşan atıklar, kist hidatik riskine karşı karaciğer ve akciğerler kesinlikle evcil ve yabani hayvanlara verilmemeli, hayvanların çıkaramayacağı derinlikte çukurlara gömülerek bertaraf edilmelidir. Normalden büyük, rengi farklı, kanı pıhtılaşmayan, kokulu, iltihaplı, su keseleri ve şişkinlikler bulunan etler Veteriner Hekime muayene ettirilmelidir. Kesilen kurbanlık hayvanların kulak küpeleri ve hayvan pasaportları en yakın il/ ilçe tarım ve orman müdürlüğüne teslim edilmelidir. Kurban alım ve satımı yapacak vatandaşlarımızın bakanlığımızca belirlenen kurallara uyması insan ve çevre sağlığı açısından oldukça önem arz etmektedir. Kurban Bayramı boyunca ve öncesinde müdürlüklerimizce personellerimiz görevlendirilerek sahada bulunacaktırlar. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın sorunsuz ve güzel bir bayram geçirmesini temenni ederim" ifadelerini kullandı.

Ziyarette İl Müdürü Sağlam'a Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Rukiye Pınar, Canik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gül, İlkadım İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Çalışıcı, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube personeli ile ilçe müdürlüklerinden görevli veteriner hekim personel eşlik etti. - SAMSUN

Kurbanlık alacaklara uyarılar
Kurbanlık alacaklara uyarılar
Kurbanlık alacaklara uyarılar
Kurbanlık alacaklara uyarılar
Kurbanlık alacaklara uyarılar
Kurbanlık alacaklara uyarılar

İbrahim Sağlam, Hisarcık, Samsun, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kurbanlık alacaklara uyarılar - Son Dakika Ekonomi


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