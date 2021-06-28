Üye Girişi
Kurbanlık alacaklara uzmanından önemli uyarılar - Son Dakika

Kurbanlık alacaklara uzmanından önemli uyarılar

28.06.2021 11:17

Kurban bayramına sayılı günler kala kurbanlık alacak vatandaşlara dikkat etmeleri gerekenler konusunda bilgiler veren Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, "Hayvana baktığımızda tespit edilemeyen hastalıklar için hekimlerden yardım alınmalı" dedi.

Kurban bayramına sayılı günler kala kurbanlık alacak vatandaşlara dikkat etmeleri gerekenler konusunda bilgiler veren Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, "Hayvana baktığımızda tespit edilemeyen hastalıklar için hekimlerden yardım alınmalı" dedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kayseri'de kurbanlık hayvanlar görücüye çıkmaya başladı. Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, vatandaşlara kurbanlık alırken dikkat etmeleri hususlar hakkında bilgiler verdi. Hayvanların özellikle dış uzuvlarında eksik olmaması gerektiğini söyleyen Akgün Ergül, "Bu sene Temmuz'un 20'sinde kurban ibadetimizi yerine getireceğiz ve az bir süre kaldı. Özel çiftliklerde kurbanlar görücüye çıktı. Vatandaşlarımız da ayın 1'i itibari ile belediyenin belirlemiş olduğu hayvan satış yerlerinde de görevli veteriner hekimler eşliğinde kurbanlarını alabilirler. Vatandaşlar bizlere sağlıklı bir hayvan nasıl olur? Alırken nelere dikkat ederiz? Yaşını nasıl anlarız? Şeklinde bir takım sorular soruyor. Büyükbaş hayvanlarda kurban alırken özellikle ön dişlerine bakarız. Süt dişleri dediğimiz inci tanesi gibi sıralanmış alt çenesindeki dişlerin, öndeki 2 dişin düşüp, yerine daha belirgin dişlerin çıkmış olması lazım. Bu şekilde dişini tamamlamış hayvanlar 2 yaşını doldurmuş ve kurban olabilecek vasıftaki hayvanlardır. Bunun haricinde dış görünüşünde hayvanın herhangi bir uzvunda eksik olmamalı. Özellikle mesela kuyruğu kopuk olmamalı, boynuzları düşük olmamalı, kulaklarında herhangi bir kesik veya tamamı ile kopuk olmaması lazım. Kurban ibadetini yerine getirebilmek için, hayvanın fiziksel olarak uzuvlarının eksik olmaması lazım. Bunun dışında sağlıklı bir hayvanı dış bakımdan vatandaşlarımızın anlaması mümkün olmayabilir ama hekim arkadaşlarımız anlayabilir ve vatandaşlarımız satış yerlerinde direkt irtibata geçebilirler. Genel olarak tabir edecek olursak yemini yiyen, gevişini alan, durgun olmayan hayvanlar genellikle sağlıklı statüdedir. Nasıl ki insanlar nezle olduğunda burunlarından akıntı ve salya geliyorsa, hasta hayvanlarda da hastalık durumlarında özellikle akciğer hastalıklarında burunlarından iltihap tarzında bir akıntı gelir. Buna dikkat edebilirler. Sağlıklı hayvanda böyle bir akıntı olmaz. Dışkıları da kontrol edilebilir. İshal gibi bir dışkı varsa o hayvanda bir hastalık belirtisi vardır. Bunların haricindeki hayvanlar da sağlıklı statüsünde sayabileceğimiz hayvanlardır" dedi.

"HAYVANLARDAKİ KULAK KÜPESİ, KİMLİK NUMARASI KADAR ÖNEMLİ"

Ergül, hayvanlardaki küpelerin insanlardaki kimlik numarası kadar önemli olduğunu ve bilgilerin tespit edilmesinde yardımcı olduğunu söyleyerek, "Hayvanlardaki kulak küpeleri bizim kimlik numaramız gibidir. Yapılan her işlem o küpe numarasına işlenmiş olur. Burada hayvanın yaşı da belirlenmiş olur aynı zamanda ama bazen burada da yanılma olabiliyor. Bizim için asıl önemli olan konu burada ön dişlerinin değişmiş olması. Biz her zaman için özellikle satış yerlerinde küpesiz hayvanları sokmuyoruz. Tüberküloz dediğimiz hastalık durumunda özellikle Kurban Bayramı'nda bunlarla karşılaşmış oluyoruz biz. Devletin geri ödeme yaptığı bir hastalık durumu bu. Vatandaşlar dış görünüşten tüberkülozu bilemeyebilirler ama kesildikten sonra hayvanın iç organlarında, göğüs boşluğunda, akciğerlerinde kaburgaya yapışmış şekilde olur ve bilye büyüklüğünde iltihap odakları olur. Hatta mideye kadar iç organlara sirayet eder. Böylesi bir durumda karşılaştıkları zaman, kesinlikle o hayvana ve ete müdahale etmesinler. Bulundukları ilçe müdürlüğüne, veteriner hekimlere ulaştıklarında rapor tutulur. Sonrasında hayvan imha edilir. Kulak küpesi de burada devreye girer. Küpesi ve kaydı olan her hayvana devletimiz yüzde 99'a kadar oranda bir tazminat ödemesi yapar. Vatandaşlarımız kurbanının parasını alır, daha sonra da kurban ibadetlerini gerçekleştirirler" ifadelerini kullandı.

(Eren Kan - Mükremin Kaya/İHA)

Kurbanlık alacaklara uzmanından önemli uyarılar
Kurbanlık alacaklara uzmanından önemli uyarılar
Kurbanlık alacaklara uzmanından önemli uyarılar
Kurbanlık alacaklara uzmanından önemli uyarılar
Kurbanlık alacaklara uzmanından önemli uyarılar
Kurbanlık alacaklara uzmanından önemli uyarılar
Kurbanlık alacaklara uzmanından önemli uyarılar

Kurban Bayramı, Veteriner, Kayseri, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kurbanlık alacaklara uzmanından önemli uyarılar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek 12:17 Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek Portekiz kaybetti, Ronaldo rakip kaleciye takıldı: Çok şanslısınız 12:00 Portekiz kaybetti, Ronaldo rakip kaleciye takıldı: Çok şanslısınız Ek gelir olarak başlamıştı, aylık yaklaşık 30 bin organik yumurta üretiyor 11:42 Ek gelir olarak başlamıştı, aylık yaklaşık 30 bin organik yumurta üretiyor
Danimarkalı yıldız Maehle'nin Fenerbahçe selamı EURO 2020'ye damga vurdu 11:34 Danimarkalı yıldız Maehle'nin Fenerbahçe selamı EURO 2020'ye damga vurdu Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı 10:56 Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü 10:03 Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü
İhale 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak! TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı 09:01 İhale 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak! TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar 08:06 Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar

Son Dakika Haberleri
12:21 İngiliz basını, Fenerbahçe'nin teknik direktör Nuno Espirito Santo ile anlaştığını yazdı
12:17 Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek
12:15 Karadeniz'de gerilim yükseliyor! Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor
11:59 Portekiz kaybetti, Ronaldo rakip kaleciye takıldı: Çok şanslısınız
11:41 Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü
11:34 Danimarkalı yıldız Maehle'nin Fenerbahçe selamı EURO 2020'ye damga vurdu
11:29 Bahşiş için düğün konvoyunun önünü kestiler, hastanelik oldular!
11:29 İhalesi iptal edilen gazeteci Enver Aysever, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tazminat davası açtı
11:11 Diego Costa ve Hulk ile anlaşma noktasına gelen Beşiktaş, bir de alternatif golcü getirmek istiyor
10:36 Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için beklenen gün geldi
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin teknik direktör Nuno Espirito Santo ile anlaştığını yazdı İngiliz basını, Fenerbahçe'nin teknik direktör Nuno Espirito Santo ile anlaştığını yazdı         
12:21
Karadeniz'de gerilim yükseliyor! Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor Karadeniz'de gerilim yükseliyor! Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor         
12:16
Tavuk fiyatlarına yüzde 20 zam geldi! Üretimi durduran firmalar sokak kısıtlamasından yakınıyor Tavuk fiyatlarına yüzde 20 zam geldi! Üretimi durduran firmalar sokak kısıtlamasından yakınıyor         
12:00
Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü         
11:41
Bahşiş için düğün konvoyunun önünü kestiler, hastanelik oldular! Bahşiş için düğün konvoyunun önünü kestiler, hastanelik oldular!         
11:30
İçişleri genelge yayımladı, işte kalem kalem tam normalleşme adımları! Başlangıç 1 Temmuz'da İçişleri genelge yayımladı, işte kalem kalem tam normalleşme adımları! Başlangıç 1 Temmuz'da         
10:06
Taylan Antalyalı'nın giydiği tişört sosyal medyayı ayağa kaldırdı Taylan Antalyalı'nın giydiği tişört sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
09:53
Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı         
08:24
Toplanıp miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan olay yaratacak iddialar, meslektaşlarına demediğini bırakmadı Toplanıp miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan olay yaratacak iddialar, meslektaşlarına demediğini bırakmadı         
07:40
Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü         
07:37
Irina Shayk'ın üstsüz pozu gündeme bomba gibi düştü Irina Shayk'ın üstsüz pozu gündeme bomba gibi düştü         
00:47
Şeyma Subaşı ayrılığı çabuk unuttu, iki erkek arkadaşıyla partiye katıldı Şeyma Subaşı ayrılığı çabuk unuttu, iki erkek arkadaşıyla partiye katıldı         
00:05
Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü         
23:01
Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı Cevher Erdem istifa etti Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı Cevher Erdem istifa etti         
21:33
Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı         
20:05
Ölümden kıl payı kurtulan genç, takla atan aracın içinde sigara istedi! Çevredekiler ne yapacağını bilemedi Ölümden kıl payı kurtulan genç, takla atan aracın içinde sigara istedi! Çevredekiler ne yapacağını bilemedi         
19:02
Sezgin Baran Korkmaz'ın köylüleri nasıl kandırdığını anlattığı video sosyal medyayı salladı: 1 liralık ürünü 72 TL'ye sattık Sezgin Baran Korkmaz'ın köylüleri nasıl kandırdığını anlattığı video sosyal medyayı salladı: 1 liralık ürünü 72 TL'ye sattık         
14:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2021 12:32:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kurbanlık alacaklara uzmanından önemli uyarılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement