Son Dakika Haberleri: Kurbanlık beslediği dana sonu oldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kurbanlık beslediği dana sonu oldu

1 saat önce

Burdur'da kurbanlık için beslediği dananın boynuz darbesi sonucu kafasını betona çarpan yaşlı adam, yaşamını yitirdi.

Kurbanlık beslediği dana sonu oldu, System.String[]
Burdur'da kurbanlık için beslediği dananın boynuz darbesi sonucu kafasını betona çarpan yaşlı adam, yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kuşbaba köyünde meydana geldi. 3 çocuk 7 torun sahibi Ahmet Tutar (72), Kurban Bayram'ında kesmek için beslediği dananın olduğu ahıra gitti. Tutar, karnını doyurmak için yaklaştığı dananın boynuz darbesi sonucu yere yığıldı. Başını yere çarpan Tutar, yakınları tarafından çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı.

Ağır yaralanan Tutar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. - BURDUR
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:21 Kaynak: İHA
Torun, Bucak, Burdur, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Lüks yatı çaldılar, Yunanistan'a kaçarken yakalandılar 81 ilde 36 bin kadını dolandıran zanlılar Sakarya'da yakalandı Esnaf S-400 füzeleri için para yatırıp, pankartla destek istedi Jandarmaya ait "drone"u taşlayan defineci yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 14:10:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurbanlık beslediği dana sonu oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]