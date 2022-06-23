Kurbanlık boğa denize düştü, vinçle kurtarıldı - Son Dakika
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Kurbanlık boğa denize düştü, vinçle kurtarıldı

23.06.2022 15:44
Kurbanlık boğa denize düştü, vinçle kurtarıldı

RİZE'nin İyidere ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa denize düştü.

RİZE'nin İyidere ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa denize düştü. Dalgalar arasında kalan boğa, vinçle kurtarıldı. Boğanın kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

İyidere'nin Hazar Mahallesi'nde kurban pazarında kamyondan indirilen boğa, sahibinin elinden kaçarak denize düştü. Kayalıklar arasında sıkışan boğayı kurtarmak için çevredekiler seferber oldu. Yapımı devam eden lojistik merkez önündeki kayalıkların olduğu denizde dalgalar arasında kalan boğayı kurtarmak için şantiye çalışanları da yardıma koştu. Şantiyeden vinç getirilip, halatla bağlanan boğa çekilerek kıyıya çıkarıldı. Boğanın kurtarıldığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.


YORUMLAR
500
Ferdinand'a özendi...Denize düşen kurbanlık boğa vatandaşlar tarafından böyle kurtarıldı Ferdinand'a özendi...Denize düşen kurbanlık boğa vatandaşlar tarafından böyle kurtarıldı Kurbanlık tosun vinç yardımıyla kurtarıldı Kurbanlık tosun vinç yardımıyla kurtarıldı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurbanlık boğa denize düştü, vinçle kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurbanlık boğa denize düştü, vinçle kurtarıldı - Son Dakika
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