Kurbanlık boğa denize düştü, vinçle kurtarıldı

İyidere'nin Hazar Mahallesi'nde kurban pazarında kamyondan indirilen boğa, sahibinin elinden kaçarak denize düştü. Kayalıklar arasında sıkışan boğayı kurtarmak için çevredekiler seferber oldu. Yapımı devam eden lojistik merkez önündeki kayalıkların olduğu denizde dalgalar arasında kalan boğayı kurtarmak için şantiye çalışanları da yardıma koştu. Şantiyeden vinç getirilip, halatla bağlanan boğa çekilerek kıyıya çıkarıldı. Boğanın kurtarıldığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: DHA

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