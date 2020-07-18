Kurbanlık çok, alan yok - Son Dakika

Kurban Bayramı öncesi Oltu Hayvan Pazarı'ndaki hareketlilik gün geçtikçe artarken, satıcılar alıcı bulamamaktan yakınıyorlar.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Oltu Hayvan Pazarı'nda canlılık yaşanmaya başladı. Pazara getirilen küçükbaş kurbanlıklar bin 200 ile 2 bin TL, büyükbaş kurbanlıklar ise 6 bin ile 20 bin TL arasında satışa sunuluyor. Sabahın erken saatlerinde kurbanlıklarını pazara getiren vatandaşlar, 1 yıla yakın süredir besledikleri hayvanlarını satmak için çaba sarf ediyorlar. Yoğun bir kalabalığın olduğu hayvan pazarı büyük pazarlıklara sahne olurken, alıcılar pahalılıktan, satıcılar ise satamamaktan yakınıyor.

Kurban alacak vatandaşlar fiyat araştırması için gittikleri pazarda kurban fiyatlarının pahalı olduğunu söyleyerek kurban alımını son haftaya bıraktıklarını belirttiler.

(İHA)