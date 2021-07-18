Kurbanlık develer, 25 bin liraya kadar alıcı buluyor - Son Dakika

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, sığır kadar develere de kurbanlık için rağbet gösteriliyor. 250- 500 kilo et çıkan develer, kilosuna göre 15 ile 25 bin lira arasında alıcı buluyor.

Deve güreşi geleneği nedeniyle deve yetiştiriciliğinin devam ettiği Aydın'da, kurbanlık için ayrılan hayvanların satışı sürüyor. Fiyatları büyüklüğüne göre, 10 ile 15 bin lira arasında değişen kurbanlık develere ilgi de yoğun oluyor. İncirliova'da baba mesleği deve sucuğu imalatı yapan Metin Korucu, her yıl Kurban Bayramı'nda bölgedeki güreşemeyen ve güreşlerden düşen develeri kurbanlık olarak satıyor. 250- 500 kilo et çıkan develer, kilosuna göre 15 ile 25 bin lira arasında alıcı buluyor.