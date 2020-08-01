Kurbanlık fiyatları dip yaptı - Son Dakika

Kurbanlık fiyatları dip yaptı

Küçükbaş kurbanlık satıcısı Yusuf Derici:

"Satışlar geçen yıla göre hızlı değildi"

Küçükbaş kurbanlık satıcısı Süleyman Özdemir:

"Recep Tayyip Erdoğan zaten bin lira verdi, vatandaşlarımız kurbanlarını alsınlar"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Kurban Bayramının 2'inci gününde küçükbaş kurbanlıklarının fiyatının düşmesi sonrasında satıcılar çok sayıda satış yaptı.

Kurban Bayramı öncesinde bin 200 ile bin 500 TL arasında satışına çıkarılan küçükbaş kurbanlıklara ilgi az olunca satıcılar bayramın ikinci gününde fiyatları indirdi. Getirdikleri hayvanları satıp memleketlerine dönmek isteyen satıcılar, fiyatları 700 ile bin liraya kadar düşürdü. Bayram öncesinde yapılan pazarlıkların yerini indirimli fiyatlar aldı. Satıcıların fiyatları düşürmesi sonrasında bayramın ikinci günü kurbanlık almak için gelen vatandaşlarda uygun bütçelere kurbanlıklarını aldı. Satıcılar üçüncü günde indirimlerin devam edeceğini belirtti

Kurban satışları hakkında konuşan küçükbaş hayvan satıcısı Yusuf Derici, "Ben bin liraya aldım, bin liraya vereceğim. Buraya 80 hayvan getirmiştik, 6 tane kaldı. Satış oldu, ancak geçen sene gibi değildi" dedi.

Satıcı Süleyman Özdemir ise, vatandaşların kurbanlık almaları için iyi bir fırsat olduğunu belirterek, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Millet koronadan korktuğu için kurban almaya gelmedi. Çiftçi çok perişan. Biz bir haftadır buradayız ve çektiğimiz eziyeti biz biliriz. Ben 120 hayvan getirmiştim, 80 adetini sattım. Fiyatlar et fiyatlarının altında. Ben vatandaşlara diyorum ki 'gelin kurbanlarınız alın. 700 lira 1000 lira para değil. Zaten Tayyip baba verdi bin lira.' Normalde bin ile bin 500 arasındaydı."