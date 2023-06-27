Firari dana dehşet saçtı! Sahibinden kaçarak 4 kişiyi yaralayan kurbanlık, 6 saatte yakalandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık, kendisini yakalamaya çalışan 4 kişiyi yaraladı. Ortalığı savaş alanına çeviren kurbanlık 6 saat sonra veteriner hekim kontrolünde yakalanabildi.

20 KİLOMETRE KOŞTULAR

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Kuzluk köyünde yaşayan Mustafa Şahin'e ait kurbanlık dana, sahibinin elinden kaçtı. Kurbanlığı kendi imkanları ile yakalamaya çalışan vatandaşlar 20 kilometre boyunca koştu. Kurbanlığın sahipleri ve köylüler, kurbanlık hayvanı yakalayamayınca veteriner hekimden yardım istedi. Bölgeye gelen Veteriner Hekim Muhammet Coduroğlu, uyuşturucu iğne ile kurbanlık danayı sakinleştirdi.

6 SAATTE YAKALANDI

Yaklaşık 20 kilometre boyunca vatandaşları arkasından koşturan kurbanlık dana, 4 kişiyi hafif şekilde yaraladı. Kurbanlık dana 6 saatlik bir çalışmanın ardından yakalanabildi. Orman alanda yakalanan kurbanlık dana, traktör ahıra götürüldü.