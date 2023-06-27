Firari dana dehşet saçtı! Sahibinden kaçarak 4 kişiyi yaralayan kurbanlık, 6 saatte yakalandı - Son Dakika
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Firari dana dehşet saçtı! Sahibinden kaçarak 4 kişiyi yaralayan kurbanlık, 6 saatte yakalandı

27.06.2023 14:22

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana, kendisini yakalamaya çalışan 4 kişiyi yaraladı. Yaklaşık 20 kilometre boyunca koşturulan kurbanlık, 6 saatlik bir çalışmanın ardından veteriner hekim kontrolünde yakalanabildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık, kendisini yakalamaya çalışan 4 kişiyi yaraladı. Ortalığı savaş alanına çeviren kurbanlık 6 saat sonra veteriner hekim kontrolünde yakalanabildi.

Sahibinden kaçan kurbanlık 4 kişiyi yaraladı, 6 saatte yakalanabildi

20 KİLOMETRE KOŞTULAR

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Kuzluk köyünde yaşayan Mustafa Şahin'e ait kurbanlık dana, sahibinin elinden kaçtı. Kurbanlığı kendi imkanları ile yakalamaya çalışan vatandaşlar 20 kilometre boyunca koştu. Kurbanlığın sahipleri ve köylüler, kurbanlık hayvanı yakalayamayınca veteriner hekimden yardım istedi. Bölgeye gelen Veteriner Hekim Muhammet Coduroğlu, uyuşturucu iğne ile kurbanlık danayı sakinleştirdi.

Sahibinden kaçan kurbanlık 4 kişiyi yaraladı, 6 saatte yakalanabildi

6 SAATTE YAKALANDI

Yaklaşık 20 kilometre boyunca vatandaşları arkasından koşturan kurbanlık dana, 4 kişiyi hafif şekilde yaraladı. Kurbanlık dana 6 saatlik bir çalışmanın ardından yakalanabildi. Orman alanda yakalanan kurbanlık dana, traktör ahıra götürüldü.

Sahibinden kaçan kurbanlık 4 kişiyi yaraladı, 6 saatte yakalanabildi
Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Firari dana dehşet saçtı! Sahibinden kaçarak 4 kişiyi yaralayan kurbanlık, 6 saatte yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Firari dana dehşet saçtı! Sahibinden kaçarak 4 kişiyi yaralayan kurbanlık, 6 saatte yakalandı - Son Dakika
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