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Kurbanlık hayvan seçerken bunlara dikkat - Son Dakika

Kurbanlık hayvan seçerken bunlara dikkat

08.07.2021 10:12

Kurbanlık hayvan seçerken bunlara dikkat Besici Mehmet İleri: "Hayvanda kulak küpesi çok önemli" Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde alınacak hayvanlarda dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda besiciler hatırlatmada bulundu.

Kurbanlık hayvan seçerken bunlara dikkat

Besici Mehmet İleri: "Hayvanda kulak küpesi çok önemli"

KIRIKKALE - Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde alınacak hayvanlarda dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda besiciler hatırlatmada bulundu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık hayvanlar görücüye çıktı. Kurbanlıklar, satış alanlarındaki yerini aldı. İbadetini yerine getirecekler için sırada, iyi kurbanı seçme telaşı var. İşte kurbanlık alırken dikkat edilmesi gerekenler.

Kurbanlık hayvanlarda nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgiler veren Kırıkkaleli Mehmet İleri (55), hayvanın 2 yaşını doldurması gerektiğini ve kesileceği yere kadar kendi ayaklarıyla gidebileceği durumda olması gerektiğini söyledi.

"Hayvan kurban kesim yerine gelene kadar topal olmayacak"

Hayvanın kulak küpesinin çok önemli olduğuna dikkat çeken İleri, İHA muhabirine yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Günlük bir hayvanın bakımı 7 kilogramdan başlayıp 10 kilograma kadar yem yer. Hayvanın bakımı için yeri güzel olacak. Bunu bakmak için içeri koyduğun zaman iğnesini ilacını yapacaksın. Bunları aşıları için küpeleri üzerinde olacak hayvanın. Kulak küpesi çok önemli. Yaşına gelince de bu hayvanlar 2 yaş üstünde olacak. Hayvanın 2 yaşında 2 dişi olur, 3 yaşında 4 dişi olur, 4 yaşında da 4-6 dişi olur. Sadece 2 yaşta kapak belli eder. 3 yaşta belli etmez, düzleniyor hayvanın dişleri. Tabii ki bunlar çok önemli gözü kör olmayacak. Memesi sakat olmayacak. Hayvan kurban kesim yerine gelene kadar topal olmayacak. İslami şartlarda da kesilecek bu hayvan."

"10 ile 25 bin lira arasında değişiyor büyükbaşta"

İleri, "Fiyat konusunda da şöyle bir şey var. 10 ile 25 bin lira arasında değişiyor büyükbaşta. Küçükbaşta da 1 ile 2,5 bin lira arasında değişiyor. Kilo bazında satılıyor. Mandıramız da en büyük tosunumuz 1 ton 200 kilogram. 25 bin liraya da satıldı tosunumuz" dedi.

Kurbanlık hayvan seçerken bunlara dikkat
Kurbanlık hayvan seçerken bunlara dikkat
Kurbanlık hayvan seçerken bunlara dikkat
Kurbanlık hayvan seçerken bunlara dikkat
Kurbanlık hayvan seçerken bunlara dikkat
Kurbanlık hayvan seçerken bunlara dikkat
Kurbanlık hayvan seçerken bunlara dikkat

İhlas Haber Ajansı, Kurban Bayramı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kurbanlık hayvan seçerken bunlara dikkat - Son Dakika Ekonomi


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