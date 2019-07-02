"Kurbanlık hayvan varlığında sıkıntı yok"

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bu yıl 1 milyon 217 bin büyükbaş, 3 milyon 895 bin küçükbaş kurbanlık hayvan olduğunu belirterek, "Bu yıl sahip olduğumuz kurbanlık hayvan varlığı, bayramda herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağını gösteriyor.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bu yıl 1 milyon 217 bin büyükbaş, 3 milyon 895 bin küçükbaş kurbanlık hayvan olduğunu belirterek, "Bu yıl sahip olduğumuz kurbanlık hayvan varlığı, bayramda herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağını gösteriyor." dedi.

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