Kurbanlık hayvanlar İstanbul'a giriş yapmaya başladı - Son Dakika
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Kurbanlık hayvanlar İstanbul'a giriş yapmaya başladı

24.06.2022 01:46

Kurbanlık hayvanlar İstanbul'a giriş yapmaya başladı Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurbanlıklar İstanbul'a getirilmeye başlandı.

Kurbanlık hayvanlar İstanbul'a giriş yapmaya başladı

İSTANBUL - Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurbanlıklar İstanbul'a getirilmeye başlandı. Kentteki denetim noktalarında araçlar durdurularak hayvanların kulak küpeleri ve pasaportları kontrol ediliyor. Gece saat 00.00'dan itibaren kurbanlıkların şehre girmelerine izin verilmeye başlandı. Şehrin birçok noktasında oluşturulan kurban pazarlarına götürülecek hayvanlar, kamyonlarla şehre giriş yapıyor.

24 Haziran itibarıyla kente getirilmesine izin verilen kurbanlık hayvanlar, Anadolu yakasında Kuzey Marmara Otoyolu Riva Canlı Hayvan denetim noktasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetleniyor. Denetimlerde farklı illerden İstanbul'a kurbanlık taşıyan araçlar durdurularak hayvanların kulak küpeleri ve pasaportları kontrol ediliyor.

Denetime takılan 52 Tır'a işlem uygulandı

Kurban Bayramı'nın son gününe kadar sürecek denetimlerde, evrakında eksiklik bulunan hayvan sahiplerine ve kurbanlıkları taşıyan aracın şoförüne idari para cezası uygulanırken, eksik evrak ve küpesiz raporsuz gelen 52 Tır'a işlem uygulanarak Tuzla'daki canlı hayvan borsasına yönlendirildiği belirtildi.

Kurban Bayramına hazır olduklarını belirten İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. 2022 yılı Kurban Hizmetleri tebliği gereği 24 Haziran itibarıyla kurbanlıkların İstanbul'a girişleri başladı. Biz burada neyi kontrol ediyoruz? Öncelikle hayvanlar geldikleri noktada küpeleri takılıp veteriner sağlık raporları hazırlandıktan sonra bu tarafa doğru yola çıkıyorlar. Bunlar var mı yok mu? Yüklenen hayvanlarla küpelerle, raporlardaki hayvanlar birbirini tutuyor mu? Bir de biliyorsunuz Trakya bölgemiz şap hastalığından dolayı 2010 yılından beri ari bölgemiz. Bu ariliği korumak için kurban bayramından 15 gün önce gerekli testleri yapılmış hayvanlar Trakya'ya geçiş sertifikasıyla birlikte geçişlerini yapabiliyorlar. Bunların kontrollerini yapıyoruz." diye konuştu

"Küpesiz raporsuz gelen hayvanlar oldu"

52 Tır'a işlem uygulandığı belirten Karaca, "Hayvanlarla ilgili aksi bir durum olduğunda, biz denetimlerimizi sıkılaştırdık, erken geldi bazıları, küpesiz raporsuz gelen hayvanlar oldu. Şu ana kadar da 52 tane Tır'a işlem uyguladık. Tuzla Hayvan Borsası'nda karantinaya aldık." dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kurbanlık hayvanlar İstanbul'a giriş yapmaya başladı - Son Dakika

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