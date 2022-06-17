Kurbanlık için Bayburt'a götürülen iki inek sahibinin elinden kaçtı! Açık buldukları markete giren inekler reyonların arasında dolaştı - Son Dakika
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Kurbanlık için Bayburt'a götürülen iki inek sahibinin elinden kaçtı! Açık buldukları markete giren inekler reyonların arasında dolaştı

17.06.2022 13:33

Bayburt'a kurbanlık olarak getirilen iki inek, firar etti. Sahibinin elinden kaçarak insanların arasında dolaşan inekler, açık buldukları market kapısından içeri daldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kentte kurbanlık için getirilen iki inek, sahiplerinin elinden kurtuldu. Bir süre insanların arasında gezen inekler, daha sonra bir marketin açık kapısından içeri girdi. İnekler bir süre market reyonları arasında dolaştı. Markette alışveriş yaparken karşılarında inekleri görenler şaşkınlık yaşadı. İnekler, market çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı.

REYONLARIN ARASINDA DOLAŞTILAR

İneklerin markete girmesi ve içerde gezmesi iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde arka arkaya yürüyen iki inek, marketin kapısından içeri girdiği ve reyonlar arasında dolaştığı görülüyor.

Kurbanlık için Bayburt'a götürülen inekler firar etti, açık buldukları markete daldılar
Kurbanlık için Bayburt'a götürülen inekler firar etti, açık buldukları markete daldılar
YORUMLAR
500
Sahibinin elinden kurtulan kurbanlık inekler markete girdi...O anlar kamerada Sahibinin elinden kurtulan kurbanlık inekler markete girdi...O anlar kamerada Sahibinin elinden kurtulan kurbanlık inekler markete girdi Sahibinin elinden kurtulan kurbanlık inekler markete girdi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurbanlık için Bayburt'a götürülen iki inek sahibinin elinden kaçtı! Açık buldukları markete giren inekler reyonların arasında dolaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurbanlık için Bayburt'a götürülen iki inek sahibinin elinden kaçtı! Açık buldukları markete giren inekler reyonların arasında dolaştı - Son Dakika
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