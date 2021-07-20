Kurbanlık için gelen vatandaşa çorba belediyeden - Son Dakika

Kurbanlık için gelen vatandaşa çorba belediyeden

Mersin'in merkez Akdeniz ilçe Belediyesi, ilçede kurulan kurban satış ve kesim yerlerine gelen vatandaşlara ücretsiz çorba dağıttı

Belediye Başkanı Mustafa Gültak da Gündoğdu Mahallesi'nde vatandaşların bayramını kutlarken, isteyen vatandaşlara çorba ikramı yaptı

MERSİN - Mersin'in merkez Akdeniz ilçe Belediyesi, ilçede kurulan kurban satış ve kesim yerlerine gelen vatandaşlara ücretsiz çorba dağıttı. Belediye Başkanı Mustafa Gültak da Gündoğdu Mahallesi'nde vatandaşların bayramını kutlarken, isteyen vatandaşlara çorba ikramı yaptı.

Akdeniz Belediyesi, ilçede 30 kurban kesim yeri ile 3 satış noktası oluşturdu. Vatandaşlara hijyenik bir ortamda satış ve kesim yeri imkanı sağlayan belediye, ayrıca sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlara çorba ikramında bulundu. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ile birlikte Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan kurban satış ve kesim yerini ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu. Kurban ibadetlerini yerine getirmek için gelen vatandaşların bayramını kutlayan Gültak, isteyen vatandaşlara da çorba ikramında bulundu. Bazı vatandaşlar adına kurban pazarlığı da yapan Gültak, tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutladı.

"Bir yandan kurban satış hizmetini devam ettiriyoruz bir yandan da çorba dağıtıyoruz"

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulanan Başkan Gültak, sabah bayram namazından sonra Akdeniz'in farklı noktalarında vatandaşlarla buluşup, bayramlaştıklarını söyledi. Gündoğdu Mahallesi'ni de özellikle ziyaret ettiklerini kaydeden Gültak, "Burada 4 tane kesim ünitemiz var. Burada ücretsiz kesim yapıyoruz. Ayrıca bayram namazlarını kılan tüm vatandaşlarımıza da sabah itibarıyla da çorbalarını dağıtmaya başladık. Bir yandan kurban satış hizmetini devam ettiriyoruz bir yandan da çorbalarını dağıtıyoruz. Pandemiden dolayı ayrı ayrı noktalarda 10 ile 15'erli şekilde vatandaşlarımızı alıyoruz. Hem dini vecibelerine uygun hem sağlık ortamında hem hijyenik şekilde kesimleri yapmaktayız. Ayrıca doğa dostu poşetlere kesilen hayvanları da yerleştirerek vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Kurban bayramında herkesin en büyük sorunu hayvanı nerede kestireceğim, nasıl kestireceğim, zamanım kalacak mı gibi sorunları da bu şekilde halletmiş oluyoruz. Önemli olan bugünde vatandaşımız tertemiz bir şekilde hizmet alarak hayvanlarını kestirip evlerine gidiyorlar" dedi.

İlçede 3 noktada satış, 30 noktada kesim yeri bulunduğunu hatırlatan Gültak, "Bu bayram tüm insanlığımıza barış, hoşgörü ve kardeşlik getirsin diyorum. Özellikle başımıza musallat olmuş olan pandemiyi de bir an önce hep birlikte anlatacağız inşallah. Buradan aşısını olmamış olan tüm vatandaşlarımıza da aşılarını olmalarını talep ediyoruz. Çünkü bu hastalıkla mücadelenin en önemli ayağı aşıdır. Bizler aşılarımızı olduk, sizlerde aşılarınızı olursanız bir dahaki bayramlara ayrışmadan, ayrılmadan, ellerimizi öperek, sarılarak, kendi örf ve adetlerimize uygun bir şekilde bayramlaşacağız. Başta Akdeniz olmak üzere Mersin'imizin, tüm Türkiye'mizin, İslam aleminin bayramını kutluyorum" diye konuştu.