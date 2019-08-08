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Kurbanlık için küçükbaş önerisi

26 dakika önce

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı Tarık Tezel, hayvan varlığının devamı ve arz fazlalığı nedeniyle kurbanlık olarak küçükbaşın tercih edilmesini önerdi.

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Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı Tarık Tezel, hayvan varlığının devamı ve arz fazlalığı nedeniyle kurbanlık olarak küçükbaşın tercih edilmesini önerdi.
Tezel, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de geçen yıl Kurban Bayramı'nda 866 bin büyükbaş, 2 milyon 682 bin küçükbaş hayvanın kesildiğini hatırlattı.
Vatandaşların bu bayramda dini vecibelerini yerine getirirken büyükbaş hayvan varlığının devamı ve arz fazlalığı nedeniyle kurbanlık olarak küçükbaşı tercih etmelerini öneren Tezel, Türkiye'de kişi başı yıllık et tüketiminin 7-8 kilosunun balık, 13-14 kilosunun kırmızı et, 22-23 kilosunun ise beyaz et olduğunu belirtti. Tezel, refah düzeyi arttıkça kırmızı ete olan talebin de artacağını vurguladı.
Yılda 1 milyon 120 bin ton olan kırmızı et üretiminin en az 1,5 milyon tona çıkarılması gerektiğini, bunun vatandaşların yeterli ve sürekli kırmızı et tüketmesini sağlayacağını dile getiren Tezel, "Bunun için üretim kapasitelerimiz yeterlidir. Önemli olan arzın sürekli ve istikrarlı olmasının temin edilmesidir." ifadesini kullandı.
Kurban Bayramı öncesinde hayvan hareketleri nedeniyle hayvan hastalıklarının yayılma olasılığının bulunduğuna da dikkati çeken Tezel, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünün, her yıl "Kurbanlık Hayvan Sevklerinde, Alımlarında ve Kesimlerinde Dikkat Edilecek Hususlar" hakkında rehber yayımladığını anımsattı.
Kurban Bayramı, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:54 Kaynak: AA
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