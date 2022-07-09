Kurbanlık keçi doğum yapınca kesilmedi! - Son Dakika
Üye Girişi

Kurbanlık keçi doğum yapınca kesilmedi!

09.07.2022 16:00

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde kurbanlık olarak alınan keçi, doğum yaptı. Hayvanın hamile olduğunu fark etmediğini söyleyen Fatma İlhan, "Yavrusunu görünce kesimden vazgeçtim" açıklamasını yaptı.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Orhan Mahallesi'nde yaşayan Fatma İlhan, 2 ay önce, Kurban Bayramı'nda kesmek için keçi satın aldı.

DOĞUM YAPTIĞINI GÖRÜNCE KESMEKTEN VAZGEÇTİ

Evinin ahırına bağladığı keçiyi 2 aydır besleyen İlhan, bu sabah kesim için yanına gittiğinde doğum yaptığını gördü. Keçinin yanında duran oğlağı gören İlhan, kesmekten vazgeçti.

"GEBE OLDUĞUNU HİÇ FARK ETMEDİK"

Keçiyi alırken gebe olduğunu bilmediğini ve fark etmediğini, ahır karanlık olduğu için doğum yaptığını da anlamadığını söyleyen Fatma İlhan, "Kurban kesmek için ahıra gittik. Doğurmuş, kesmedik hayvanı. Öyle kaldı. Gebe olduğunu hiç fark etmedik. Doğum yaptığını da görmedik. 1-2 gün önce doğurmuş. Ahır karanlık olduğu için fark etmedik, görmedik. Kesmeye gittiğimizde bir baktık oğlak var arkasında. Yavrusu var. Kesilmekten kurtuldu" dedi.

YORUMLAR
500
KURBANLIK ALDIKLARI KEÇİ DOĞUM YAPINCA KESMEKTEN VAZGEÇTİ KURBANLIK ALDIKLARI KEÇİ DOĞUM YAPINCA KESMEKTEN VAZGEÇTİ Bursa'da kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı Bursa'da kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı
Kaynak: DHA

Büyükorhan, Kurban, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurbanlık keçi doğum yapınca kesilmedi! - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:02 Acil servisteki onlarca hastaya bakmayı kabul etmeyip kaçan doktorun görüntüsü tepki topladı
16:01 Attila Szalai'nin paylaştığı video sosyal medyada tepki topladı: Biz Arap değiliz
16:00 Kurbanlık keçi doğum yapınca kesilmedi!
15:19 Ozan Tufan'dan şaşırtan açıklama: Mesut ağabey ağladı, kurunun yanında ben de yandım
15:16 Sri Lanka'da hükümet binasına giren göstericiler mutfaktaki yemekleri yedi
14:49 Bakan Akar'dan sınır hattında önemli açıklama: Münbiç ve Tel Rıfat'tan tacizler var, her türlü müdahaleyi yaptık
14:47 Fenerbahçe'de ayrılık! Hull City, Allahyar'ı bonservisi ile birlikte renklerine bağladı
14:05 Feci kaza! Tarlaya giren araçta sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti
14:04 Öldürülen eski Japonya Başbakanı Abe'nin otopsi raporu çıktı!
13:31 Ünlülerden Kurban Bayramı paylaşımları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 16:13:47. #1.12#
SON DAKİKA: Kurbanlık keçi doğum yapınca kesilmedi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement