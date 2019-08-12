Son Dakika Haberleri: Kurbanlık koçu otomobil bagajında böyle taşıdı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kurbanlık koçu otomobil bagajında böyle taşıdı

1 saat önce

Kurbanlık koçu otomobil bagajında böyle taşıdı Kurbanlık hayvana eziyetin böylesiİSTANBUL - Şişli'de bir otomobil sürücüsü kurbanlık koyunu aracın bagajında taşıdı.

Kurbanlık koçu otomobil bagajında böyle taşıdı
Kurbanlık hayvana eziyetin böylesi
İSTANBUL - Şişli'de bir otomobil sürücüsü kurbanlık koyunu aracın bagajında taşıdı. Görenleri hayrete düşüren o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Şişli Bomonti'de 34 YJ 38 40 plakalı otomobilin bagajında taşınan kurbanlık koyun görenleri hayrete düşürdü. Başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler "bu kadarına da pes artık" dedirtti. Görüntülerde, koyunun nefes alabilmesi için bagaj kapağından kafasının çıkartıldığı ve aracın hızla trafikte ilerlediği görülüyor.
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 12:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kestiği ağacın altında kalan adamın cansız bedeni 4 gün sonra bulundu Kurban Bayramı tatili için İstanbul'a gelen erkek çocuğu boğularak can verdi Kıyma çekme tartışması yüzünden kasaplar arasında silahlı kavga çıktı: 4 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.8.2019 14:04:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurbanlık koçu otomobil bagajında böyle taşıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]