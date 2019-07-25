Kurbanlık koyunlar, bayram öncesi yıkandı
1 saat önce
KURBAN Bayramı'nın yaklaşmasıyla Adana'da da besiciler hazırlıklara başladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:07 Kaynak: DHA
KURBAN Bayramı'nın yaklaşmasıyla Adana
'da da besiciler hazırlıklara başladı. Koyun sürüleri sulama kanallarında yıkanıyor ve temizleniyor. Sarıçam
ilçesindeki Dağcı Mahallesi'nde besicilik yapan vatandaşlar, Kurban Bayramı
öncesinde hem koyunlarını temizlemek hem de serinletmek amacıyla küçük sulama kanallarını kullanıyor. Sulama kanalının bir ucundan hayvanları akan suya bırakan hayvan sahipleri koyunları burada yıkadıktan sonra kanalın diğer tarafından dışarıya çıkartıyor. Temizlik için suya giren çocuklar da bu çalışmayı eğlenceye çevirerek serinliyor.
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