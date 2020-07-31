Kurbanlık koyunlar maske takılarak kurban edildi - Son Dakika

Kurbanlık koyunlar maske takılarak kurban edildi

Kurbanlık koyunlar maske takılarak kurban edildi Aksaray'da korona virüs önlem ve tedbirlerine karşı farkındalık oluşturmak isteyen üreticiler, kurbanlık hayvanların ağzına maske takarak kurban ettiler.

Kurbanlık koyunlar maske takılarak kurban edildi

AKSARAY - Aksaray'da korona virüs önlem ve tedbirlerine karşı farkındalık oluşturmak isteyen üreticiler, kurbanlık hayvanların ağzına maske takarak kurban ettiler.

Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede birlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) önlem ve tedbirleri kapsamında devlet millet ele ele etkin bir mücadele yürütürken, virüse karşı alınan tedbir ve önlemlere dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak amacıyla Aksaray'da kurbanlık koyunlara maske takıldı. Üreticiler tarafından maskeleri takılarak mandıradan çıkartılan hayvanlar, daha sonra yine ağızlarında maskeyle kesilerek kurban edildi.

Dünyada ve Türkiye'de ciddi bir salgın olduğuna dikkat çeken Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, sosyal farkındalık oluşturmak için kurbanlık hayvanlara maske takarak kurban ettiklerini belirterek, "Çok güzel bir gün yaşıyoruz. Bugün Kurban Bayramı'nın birinci günü. Ülkemizde ve dünyada çok ciddi bir salgın hastalığı var. Bu hastalığa dikkat çekmek için kurbanlarımıza maske takarak kurban ediyoruz, Allah kabul etsin. Bu güzel günlerin bir felaketle sonuçlanmaması için hepimizin maske takmasını, sosyal mesafe kurallarına dikkat etmesini, tokalaşma, sarılma yapmamasını rica ediyoruz. Bugün bunu göstermek için bir sosyal algı oluşturmak için hayvanlarımıza maske takarak kurbanımızı kestik. Bütün hemşehrilerimizi Covıd-19 salgınına karşı devletimize ve sağlık çalışanlarına yardım etmeye, destek olmaya çağırıyorum. Sosyal mesafe kurallarına uyalım. Mümkünse tokalaşmayalım, sarılmayalım. Bayramlarımızı uzaktan kutlayalım. Hem devletimize hem de sağlık çalışanlarımıza yardımcı olalım. Bu belanın savuşturulması için hep birlikte gayret gösterelim istiyoruz. O yüzden sosyal bir farkındalık oluşturmak için hayvanlarımıza maske takarak kurban ediyoruz. Böyle bir sosyal algı oluşturmaya çalıştık" dedi.

Kurbanlık koyunlar maske takılarak kurban edildi

Koronavirüs, Aksaray, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 10:07

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kurbanlık koyunlar maske takılarak kurban edildi - Son Dakika
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