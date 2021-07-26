Üye Girişi
Kurbanlık koyunu ararken kaybolup vefat eden Onur'un dedesi iddiaları yalanladı: "Arı ısırığını bırakın sinek ısırığı dahi yok" - Son Dakika

Kurbanlık koyunu ararken kaybolup vefat eden Onur'un dedesi iddiaları yalanladı: "Arı ısırığını bırakın sinek ısırığı dahi yok"

26.07.2021 19:33

Kurbanlık koyunu ararken kaybolup vefat eden Onur'un dedesi iddiaları yalanladı: "Arı ısırığını bırakın sinek ısırığı dahi yok" Ankara'da kaçan kurbanlık koyunun peşinden gittikten sonra kaybolan ve dere yatağında iki gün sonra ölü bulunan Onur Alp Eker'in dedesi Zühtü Erdoğan, torununun...

Kurbanlık koyunu ararken kaybolup vefat eden Onur'un dedesi iddiaları yalanladı: "Arı ısırığını bırakın sinek ısırığı dahi yok"

ANKARA - Ankara'da kaçan kurbanlık koyunun peşinden gittikten sonra kaybolan ve dere yatağında iki gün sonra ölü bulunan Onur Alp Eker'in dedesi Zühtü Erdoğan, torununun arı sokmasından dolayı öldüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde ikamet eden dedesinin yanına bayram tatili için gelen 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker, dedesi Zühtü Erdoğan ile birlikte kurbanda kesilmek üzere ahırdan çıkarttıkları koyunun kaçması üzerine koyunun peşine düşmüştü. Kaçan hayvanı ararken kaybolan Onur Eker'in cansız bedeni ekipler tarafından iki gün sonra dere yatağında bulunmuştu. Eker'in ölümünün ardından aileye verilen Adli Tıp raporunda ölüm sebebinin "arı sokması" olduğuna yönelik haberler kamuoyuna yansımıştı. Eker'in dedesi Zühtü Erdoğan, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada torununun arı sokması nedeniyle vefat ettiğine yönelik haberlerin gerçek olmadığını söyledi. Dede Erdoğan ayrıca torununun kaybolduğuna ait yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerindeki kişinin de Onur Alp olmadığını ifade etti.

"Torunumda köpek korkusu vardı"

Torununun ölüm raporunda arı sokmasına dair herhangi bir ifadenin yer almadığını söyleyen Erdoğan, "Bunda bir köpek korkusu vardı. Olduğu yerden bulduğu yoldan devam etse bizim buraya gelecek. İki kilometre arası. Bu yola yoğunlaşıyor ancak bu yolun üzerindeki evden bahçeden çıkan köpekler bunu korkutuyor. Bu tam tersine sola dönüp derenin içine giriyor. Benim tahmine göre o korku bayağı bir etkiliyor. Zannediyorum, sağlıklı düşünemeyip dereden yukarıya devam ediyor. Zaten yukarıya giden bir derenin sonuna götürdü bizi koku alan köpek. Oradan gittiği doğru. Bu orada bir şok geçirdiği için sağlıklı da düşünemiyor. Zaten iki saatte bir kovalamaca yaşamış, onun yorgunluğu var. Susuzluk var. Bu tepeye çıktığı zaman şuurunu yitirmiş. Yoksa orada bir sürü insanlar var illa ki sorar. 4-5 kilometre ileride düşüyor. Bu düştüğü yerde sosyal medyada arı soktu falan lafları dolanıyor. Böyle bir şey yok. Arıyla falan ilgisi yok. Eskiden orada arı varmış, öyle adlandırmışlar mevkiinin adını. Biz oraya gittik, savcı geldi. Çıkan ölüm raporunda da arı sokması diye bir şey yok. Ben vücudunun her yerini inceledim. Vücudu orada fazla kalmaktan dolayı bayağı bir siyahlanmış, saçları dökülmüş" diye konuştu.

"Arı ısırığını bırakın sinek ısırığı dahi yok"

Eker'in kaybolduğunda çıkan güvenlik kamerası görüntüsündeki kişinin torunu olmadığını belirten Erdoğan, "Vücudundaki izler sadece birkaç tane çalıların arasından gittiği için çizmiş, hatta üzerindeki tişörtü de yırtılmış birkaç yerinden. Dikenli, ağaçlı bölge olduğu için onlar yırtmış. Hafif yırtık. Düştüğü yerde de bir iki kez dönmüş. Demek ki o gece orada yatmış. Belki sabaha kadar da canlıydı. Eğer biz yanlışlıkla o çobanla konuştu diye 9 kilometre oradaki yola yoğunlaşmasaydık, bunu bulurduk. Bunu arama ekibini oraya götürdük biz. Dediler ki kameraya yürüyen şekilde bize yansıdı. O da onun değil, sonradan çıktı ortaya Onur'un olmadığı. Burada birinin bahçesinde yaşayan birinin çocuğuymuş. Ondan sonra adam zaten cinayet masası aldı, konuşturdu aldım orada resmini gördüm çocuğun. Ufak genç bir çocuk. Babası da sonradan gitmiş onu almış. Onların hep ifadesi verildi, kanıtlandı. Oraya hiç gitmemiş. Uzak bir bölge orası. Çalseki dediğimiz yerin girişi. Kendi olduğu yere düşmüş, ondan sonra da adli tıptaki doktorun ön araştırmasına göre beynine oksijen gitmemiş ama resmileştirmediler onu. Onların resmileştirilmesi için rapora işlemeleri lazım. Raporda geç çıkar dediler bana. 40 güne çıkar dediler. Arıyla falan alakası yok. Bu yalan. Birilerinin sosyal medyada uydurması veya medya gruplarının haber olsun da bilinelim diye yapılan şeyler. Bunlar yanlış şeyler. Kamuoyunu aydınlatmak için size anlatıyorum. Yok böyle bir şey. Arı ısırığını bırakın sinek ısırığı dahi yok" ifadelerini kullandı.

Kurbanlık koyunu ararken kaybolup vefat eden Onur'un dedesi iddiaları yalanladı: Arı ısırığını bırakın sinek ısırığı dahi yok
Kurbanlık koyunu ararken kaybolup vefat eden Onur'un dedesi iddiaları yalanladı: Arı ısırığını bırakın sinek ısırığı dahi yok
Kurbanlık koyunu ararken kaybolup vefat eden Onur'un dedesi iddiaları yalanladı: Arı ısırığını bırakın sinek ısırığı dahi yok
Kurbanlık koyunu ararken kaybolup vefat eden Onur'un dedesi iddiaları yalanladı: Arı ısırığını bırakın sinek ısırığı dahi yok

Onur Alp Eker, Pursaklar, Ankara, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kurbanlık koyunu ararken kaybolup vefat eden Onur'un dedesi iddiaları yalanladı: 'Arı ısırığını bırakın sinek ısırığı dahi yok' - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'ı taşıyan uçağın camına kuş çarptı, uçak acil iniş yaptı 19:08 Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'ı taşıyan uçağın camına kuş çarptı, uçak acil iniş yaptı Sırasını beklemeden giren hasta, tartıştığı doktoru çivili sopayla darbetti 19:02 Sırasını beklemeden giren hasta, tartıştığı doktoru çivili sopayla darbetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay'dan çok konuşulacak sözler: Suriyeliler giderse ekonomi çöker 18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay'dan çok konuşulacak sözler: Suriyeliler giderse ekonomi çöker
18:03 "Görüntülerdeki beyaz madde pudra şekeri" diyen Kürşat Ayvatoğlu'nun kanında uyuşturucu tespit edildi Bakan Akar sevindiren haberi verdi! Fırat Kalkanı bölgesinde şehit edilen 2 askerin intikamı alındı 17:46 Bakan Akar sevindiren haberi verdi! Fırat Kalkanı bölgesinde şehit edilen 2 askerin intikamı alındı Liseli Gamze'nin ölümünde soruşturma tamamlandı! İddianamede iğrenç detaylar 17:27 Liseli Gamze'nin ölümünde soruşturma tamamlandı! İddianamede iğrenç detaylar
Popülerliğin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp cam silmeye başlayan Dieter Brummer'ın ölümü acı oldu 17:16 Popülerliğin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp cam silmeye başlayan Dieter Brummer'ın ölümü acı oldu Kızına gözcülük yaptırıp, çelik kapıları 30 saniyede açan kadın kameralara yakalandı 17:05 Kızına gözcülük yaptırıp, çelik kapıları 30 saniyede açan kadın kameralara yakalandı

Son Dakika Haberleri
17:23 Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi
17:16 Popülerliğin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp cam silmeye başlayan Dieter Brummer'ın ölümü acı oldu
17:07 Sinovac veya BioNTech olan Türk vatandaşları hangi ülkelere girebilir? İşte merak edilen liste
17:06 Annesi, eşi ve 5 çocuğunu rehin alan şüphelinin sorgusu bitti! Ailesi şikayetçi olmayınca serbest kaldı
16:56 İmamoğlu, sağlıkçıların toplu ulaşım ve İSPARK'lardan ücretsiz faydalanması kararına karşı çıktı
16:51 Mavi Şimşekler, Benjamin Stambouli'yle 2 yıllık anlaşma sağladı
16:37 Böyle nikah töreni görülmedi! Gelin ve damat istedi, korona tedavisi gören belediye başkanı kırmadı
16:32 Milli Takım alay konusu oldu! Plaf futbolunda Umman'a 7-0 kaybetti
16:23 Son Dakika: Selden etkilenen yerler afet bölgesi ilan ediliyor
16:02 Bruno Fernandes'in 'kopyası' ilan edilen Jendoubi'nin, şimdi de Mesut Özil'le olan benzerliği Tokyo Olimpiyatları'na damga vurdu
Fenerbahçe hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti Fenerbahçe hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti         
19:32
TRT ekranlarında büyük hata! En çok gol kralı olan futbolcu sorusuna verilen yanlış cevap, doğru kabul edildi TRT ekranlarında büyük hata! En çok gol kralı olan futbolcu sorusuna verilen yanlış cevap, doğru kabul edildi         
19:06
Fenerbahçe'de Samatta, Gençlerbirliği ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı Fenerbahçe'de Samatta, Gençlerbirliği ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı         
18:43
Çocuklar Duymasın dizisinin Çaycı Hüseyin'i Alparslan Özmol'un hesabı çalınınca hemen emniyete koştu Çocuklar Duymasın dizisinin Çaycı Hüseyin'i Alparslan Özmol'un hesabı çalınınca hemen emniyete koştu         
18:10
Çimleri sulamayı bırakmayan komşularının önünde öldüresiye dayak yiyen kadının kocası tutuklandı Çimleri sulamayı bırakmayan komşularının önünde öldüresiye dayak yiyen kadının kocası tutuklandı         
17:55
35 yaşındaki makine mühendisi, evinde ipe asılı halde bulundu 35 yaşındaki makine mühendisi, evinde ipe asılı halde bulundu         
17:37
Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi         
17:24
Bolu belediyesinden ilginç uygulama! Yabancı uyruklulardan 10 kat fazla su faturası ücreti alınacak Bolu belediyesinden ilginç uygulama! Yabancı uyruklulardan 10 kat fazla su faturası ücreti alınacak         
17:10
Mavi Şimşekler, Benjamin Stambouli'yle 2 yıllık anlaşma sağladı Mavi Şimşekler, Benjamin Stambouli'yle 2 yıllık anlaşma sağladı         
16:51
Kaçan kurbanlığı bulmaya giden Onur Eker'e ait olduğu iddia edilen görüntünün başka bir gence ait olduğu ortaya çıktı Kaçan kurbanlığı bulmaya giden Onur Eker'e ait olduğu iddia edilen görüntünün başka bir gence ait olduğu ortaya çıktı         
16:07
Tunus'ta hükümet feshedildi, halk soluğu sokaklarda aldı! Darbeyi organize eden ülkeden gelen kutlama mesajları dikkat çekti Tunus'ta hükümet feshedildi, halk soluğu sokaklarda aldı! Darbeyi organize eden ülkeden gelen kutlama mesajları dikkat çekti         
14:51
Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var         
14:36
Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar         
14:04
5 yaşındaki çocuğu istismar eden sapık yakalandı! Yakınları, görüntüleri emniyete veren aileyi tehdit etti 5 yaşındaki çocuğu istismar eden sapık yakalandı! Yakınları, görüntüleri emniyete veren aileyi tehdit etti         
13:21
Uğur Şahin'den tedirgin eden sözler: Aşının varyantlara karşı sağladığı koruma düşüyor Uğur Şahin'den tedirgin eden sözler: Aşının varyantlara karşı sağladığı koruma düşüyor         
13:11
Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın         
11:55
13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı 13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı         
08:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2021 19:49:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kurbanlık koyunu ararken kaybolup vefat eden Onur'un dedesi iddiaları yalanladı: "Arı ısırığını bırakın sinek ısırığı dahi yok" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement