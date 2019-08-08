Kurbanlık pazarında sahte para uyarısı
1 saat önce
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri kurban pazarında sahte para uyarısı uygulaması gerçekleştirdi.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:08 Kaynak: İHA
İl Emniyet Müdürlüğü
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri kurban pazarında sahte para uyarısı uygulaması gerçekleştirdi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yaklaşan Kurban Bayramı
dolayısıyla hayvan pazarında sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcılar uyarıldı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa
İlçesi Karadeniz
Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarında satıcıları dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı uyaran polis ekipleri Emniyet Genel Müdürlüğü
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