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Kurbanlık pazarlığı sırasında kolu çatladı - Son Dakika

Kurbanlık pazarlığı sırasında kolu çatladı

19.07.2021 12:48
Kurbanlık pazarlığı sırasında kolu çatladı, System.String[]

BURSA'da hayvan pazarında kurbanlık satan Özgür Kahraman'ın (28) sağ kolu, Salih Güler (43) ile yaptığı pazarlık sırasında çatladı.

BURSA'da hayvan pazarında kurbanlık satan Özgür Kahraman'ın (28) sağ kolu, Salih Güler (43) ile yaptığı pazarlık sırasında çatladı. Kolu sargıya alınan Kahraman, pazarlık yaptığı anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Kahraman, "Sesleri duyan kavga ediyoruz sandı. Bundan sonra pazarlıktan uzak duruyorum" dedi.

Yıldırım ilçesindeki İsabey Hayvan Pazarı'nda dün kurbanlık almak için pazara gelen Salih Güler, Özgür Kahraman'a ait bir boğayı beğendi. 3 gün boyunca boğa için pazarlığa gelen Güler, son pazarlıkta Kahraman ile el sıkıştı. Özgür Kahraman, hayvan için 13 bin 500 TL istedi, Güler ise 12 bin 500 TL teklif etti. Bu sırada Kahraman'ın kolunu sallamaya başlayan Güler, beğendiği boğa için 12 bin 750 TL'ye anlaşmayı sağladı.

Güler'le anlaştıktan yaklaşık 45 dakika sonra sağ kolunda ağrılar başlayan Kahraman, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada doktorlar Kahraman'ın kolunun çatladığını tespit ederek, sargıya aldı. Pazarlık anının ve sargılı kolunun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Özgür Kahraman'ın videosuna, kısa sürede çok sayıda beğeni geldi.Bugün yeniden çadıra gelen Salih Güler, yakın arkadaşlarının aldığı kurbanlık için yine Kahraman ile pazarlık yaptı. Sağ kolu sargılı olan Kahraman, pazarlığı sol kolu ile yaptı. İkili bir kez daha anlaşma sağladı. Pazarlık anları ise ilginç görüntülere sahne oldu.'SESLERİ DUYAN KAVGA EDİYORUZ SANDI'

Olayı anlatan Özgür Kahraman, "3 gün süren bir pazarlığın sonucunda istediği paraya danayla beraber kolumu da aldı. Kolumda çatlak var. Alçıya alınacaktı ama bilerek aldırmadım. Hayvanları yüklemekte sıkıntı oluyor diye. Ankara'ya dönünce detaylı baktıracağım. Daha önce de benzer bir pazarlık yaşamıştım ama bu kadar değildi, orada incinmişti şimdi ise çatladı. Videoyu izledikten sonra pazarlık yaptığım kişi arayıp özür diledi. Ben de ona 'Tedavi masraflarını hayvan parasının üzerine ekleyeceğim. Yine benim istediğim paraya gelecek' dedim. O da 'Canın sağ olsun' dedi. Ben artık müşterilerden uzak durmaya çalışıyorum. Bu koldan sonra istediği fiyat neyse tamam abi diyorum ve çekiliyorum. Biz pazarlık yaparken sesleri duyan kavga ediyoruz sanıp bakmaya geldi. Kavga olmadığını görünce gülüp kameraya çekmeye başladılar. Pazarlıktan yarım saat sonra kolum ağrımaya başladı. Hastaneye gittim, çatlak var dediler. Kolum sarılı pazara gelince esnaf gülmeye başladı. Sosyal medyadan bu olayı görenler şaşırdı, eş dost herkes aradı" dedi.


Kurbanlık pazarlığı sırasında kolu çatladı
Kurbanlık pazarlığı sırasında kolu çatladı
Kurbanlık pazarlığı sırasında kolu çatladı
Kurbanlık pazarlığı sırasında kolu çatladı
Kurbanlık pazarlığı sırasında kolu çatladı
Kurbanlık pazarlığı sırasında kolu çatladı
Kurbanlık pazarlığı sırasında kolu çatladı
Kurbanlık pazarlığı sırasında kolu çatladı
Kurbanlık pazarlığı sırasında kolu çatladı
Kurbanlık pazarlığı sırasında kolu çatladı
Kurbanlık pazarlığı sırasında kolu çatladı
Kurbanlık pazarlığı sırasında kolu çatladı
Kurbanlık pazarlığı sırasında kolu çatladı
Kurbanlık pazarlığı sırasında kolu çatladı
Kurbanlık pazarlığı sırasında kolu çatladı

Türk Lirası, Yıldırım, Medya, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kurbanlık pazarlığı sırasında kolu çatladı - Son Dakika


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