Kurbanlık piyasasında canlılık yok - Son Dakika

Kurbanlık piyasasında canlılık yok

Malatya'da kurbanlık piyasası henüz canlanmazken, kavurucu sıcaklarda vatandaşlar bayram günlerini bekliyor.

Malatya'da kurbanlık piyasası henüz canlanmazken, kavurucu sıcaklarda vatandaşlar bayram günlerini bekliyor. Bu yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle vatandaşların kurban kesmekten uzak durduğu bu nedenle vakıf ve derneklere vekalet yoluyla kurbanlıklarını kestirme girişiminde oldukları gözleniyor.

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Kurban Bayramı öncesi Malatya Mal Pazarında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar alıcılarını bekliyor.


Kurbanlıklarını satmak için pazara getiren besicilerin, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında maske taktığı ve dezenfektan bulundurdukları görüldü


Malatya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, 31 Temmuz Cuma günü kutlanmaya başlanacak olan Kurban Bayramı'nın bu yıl Covid-19 salgını gölgesinde geçeceğini söyleyerek, randımanlı tosun fiyatı canlı kilogram olarak 25 TL, ham düve canlı kilogram fiyatı 23 TL, inek fiyatı da 21 TL olarak yapılan istişareler neticesinde kamuoyuna açıklamıştı.


Küçükbaşlar bin ile 2 bin TL arasında


Bu arada, Malatya Mal Pazarında küçük baş hayvan satan Kürşat Demez ise küçük baş kurbanlıkların fiyatlarının bin ile 2 bin TL arasında değiştiğini ifade ederek, geçen yıla göre fiyatta fazla bir artışın olmadığını dile getirdi.


Pandemi sıkıntısı


Diğer yandan, 31 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı öncesi Malatya Mal Pazarında canlılık görülmezken, bu yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle vatandaşların kurban kesmekten uzak durduğu bu nedenle vakıf ve derneklere vekalet yoluyla kurbanlıklarını kestirme girişiminde oldukları gözleniyor. - MALATYA

Koronavirüs, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 11:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kurbanlık piyasasında canlılık yok - Son Dakika
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