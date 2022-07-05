İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde sahte para uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler, kurbanlıkların satışa çıkarıldığı Kuruçay Mahallesindeki hayvan pazarında satıcılara gerçek ve sahte paranın nasıl ayırt edileceği konusunda bilgi verdi. Sahte paraların anlaşılabilmesi için bütün farkları tek tek anlatan ekipler, satıcılara bilgilendirici broşürler de dağıttı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kurbanlık satanlar sahte paraya karşı uyarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.