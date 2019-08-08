Son Dakika Haberleri: Kurbanlık satıcılarına sahte para kalemi dağıtıldı
Son Dakika Güncel Haber

Kurbanlık satıcılarına sahte para kalemi dağıtıldı

1 saat önce

ANTALYA'da kurban pazarlarını gezen Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, satıcıları dolandırıcılara karşı uyararak sahte para tanıma kalemi dağıttı.

Kurbanlık satıcılarına sahte para kalemi dağıtıldı, System.String[]
ANTALYA'da kurban pazarlarını gezen Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, satıcıları dolandırıcılara karşı uyararak sahte para tanıma kalemi dağıttı.
Kepez ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde kurulan kurban pazarlarını ziyaret eden Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Alptemur ve Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek'le beraber incelemelerde bulunarak, satıcılara sahte paraya karşı uyarılarda bulundu.
Kurban satış noktalarında 10 yıldır sahte para kalemi dağıttıklarını belirten Yardımcı, "Bir dana 10 bin TL. Bu paranın içine 5 tane sahte 100 TL'lik banknot konulduğunda farkına varamayabiliyorsunuz. Bu kalem sayesinde paranın sahte olup olmadığını anlıyorsunuz" dedi.
Hayvan yetiştiriciliğinin zor olduğunu anlatan Başkan Yardımcı, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi köylü halkın efendisidir. Onlar hayvan yetiştirecek, biz de yiyeceğiz. Bu satış yerimizde yüzde 80 oranında kurbanlıklar satılmış. Kurban Bayramı'na kadar tüm hayvanların satılacağını umuyoruz. Umarım üreticilerimiz evlerine gülerek gider" diye konuştu.
HAYVANLARI ÇALINAN ÇİFTÇİNİN MAĞDURİYETİ GİDERİLECEK
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Alptemur da hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı satıcıları uyardı. Tuğgeneral Alptemur, Tokat'tan Antalya'ya hayvanlarını sevk eden besici Mustafa Sevük'ün 25 kurbanlığının çalındığını, bunlardan 17'sinin Sivas'ta bulunduğunu hatırlattı. Sevük'e ait hayvanlardan 8'inin kesilerek satıldığının tespit edildiğine değinen Tuğgeneral Alptemur, "Çalınan 8 düvenin zararı devlet tarafından karşılanacak" dedi.
Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek ise satıcılarının sorunlarını ve taleplerini dinledi.


Osman Yardımcı, Antalya, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jennifer Lopez'e Antalyaspor forması hediye edildi!
Antalya, Burdur ve Isparta ' da hissedilen bir deprem meydana geldi Bıçaklanan hamile kadın ilk olarak bebeğini sordu Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşandı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 16:03:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurbanlık satıcılarına sahte para kalemi dağıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]