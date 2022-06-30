Son dakika haber! Kurbanlık satıcılarının 2,5 milyon lirasını dolandıran 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Kurbanlık satıcılarının 2,5 milyon lirasını dolandıran 3 zanlı tutuklandı

30.06.2022 10:55

Son dakika haberler: Konya'da kurbanlık satıcılarını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Konya'da kurbanlık satıcılarını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte Kurban Bayramı öncesi büyük ve küçükbaş hayvan satıcılarından bazılarının dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis, yürüttüğü çalışma neticesinde 11 hayvan satıcısının toplam 2 milyon 500 bin lirasının dolandırıldığını tespit etti.

Ekipler, 3 aylık takip sonucu Doğan P, kardeşi Serkan P. ve aracı Murat T'yi düzenledikleri eş zamanlı operasyonla adreslerinde gözaltına aldı.

Şüphelilerin çiftliklerinde yapılan aramada kurbanlık satıcıları dolandırılarak alındığı değerlendirilen 48 koyun ile 72 büyükbaş hayvan ele geçirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda imzalı boş senet ve çeşitli dokümanlar bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kurbanlık satıcılarının 2,5 milyon lirasını dolandıran 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Kurbanlık satıcılarının 2,5 milyon lirasını dolandıran 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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