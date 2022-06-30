Polis, yürüttüğü çalışma neticesinde 11 hayvan satıcısının toplam 2 milyon 500 bin lirasının dolandırıldığını tespit etti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Kurbanlık satıcılarının 2,5 milyon lirasını dolandıran 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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