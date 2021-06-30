Kurbanlık satış alanı için talepler 9 Temmuz'da alınacak - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Karadeniz Mahallesi'nde bulunan kurbanlık satış alanından yer kiralamak isteyen üreticiler için bir duyuru yayınladı.

Yayınlanan duyuruya göre, kurbanlık satış alanından yer tahsisi talebinde bulunacak vatandaşların 9 Temmuz Cuma gününe kadar mesai saatleri içinde Karadeniz Mahallesi Trabzon Caddesi No: 23/5 Süleymanpaşa- Tekirdağ adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerektiği belirtildi. Duyuru metni şöyle:

"Karadeniz Mahallesi'nde kurulacak olan kurban satış alanında kurban satış yeri tahsisi isteyen vatandaşların 9 Temmuz 2021 Cuma günü mesai saati içerisinde Karadeniz Trabzon Caddesi No: 23/5 Süleymanpaşa Tekirdağ adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekiyor." - TEKİRDAĞ