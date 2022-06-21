Satıcı Ümit Değer, en çok büyükbaşa talep gösterildiğini söyleyerek, "Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurbanlık çiftliğimizde hareketlilik başladı. Özellikle büyükbaş kurbanlıklara ilgi daha fazla oluyor" dedi.Pazarlara gelenler de Kurban Bayramı'na az zaman kaldığını, kurbanlıklarını son ana bırakmak istemediklerini söyledi.

Srebrenitsa kurbanları için yapılan 'Barış Yürüyüşü'ne 5 bin kişinin katılması bekleniyor

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kurbanlık satış yerleri hareketlendi - Son Dakika

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