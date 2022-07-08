Kaza Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Horzumalayaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çiftçilik yapan H.K. (65) 4 adet koyununu satmak için 45 DY 328 plakalı römorklu traktörüyle pazara hareket ederken direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada traktör sürücüsü H.K. yaralanırken yanında yolcu olarak bulunan F.E. ise kazayı yaralanmadan atlattı. Alaşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan H.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kurbanlık satmaya giderken kullandığı traktör devrildi - Son Dakika

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