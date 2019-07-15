Son Dakika Haberleri: Kurbanlık seçerken dikkat edilmesi gereken 5 kriter!
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Kurbanlık seçerken dikkat edilmesi gereken 5 kriter!

3 saat önce

Kurbanın bereketini ve bayramın coşkusunu dolu dolu yaşamak için kurbanlık seçimi yaparken bu kriterlere mutlaka dikkat etmelisiniz.

Kurbanlık seçerken dikkat edilmesi gereken 5 kriter!, System.String[]

Devletin büyükbaş hayvanlarda damızlıkhayvanların kesim yasağı mevcuttur.Eğer inek damızlık vasfını kaybetmişse serbest veteriner hekim raporuyla kurban kesilebilir.İki yaşını doldurmuş danalarda alt çenelerinde 2 büyük dişin olması gerekiyor. Dışarıdan bakıldığındaet dolgunluğuna,kemiklerin inceliğine,arka kısmının dikdörtgen değil de ,kare şeklinde dolgun olması tercih konusudur.Kurbanlık hayvanımızıntüylerinin parlak olması sağlıklı olduğunun göstergelerinden biridir.Dinimizde hayvanın ,fiziki olarak bir eksikliğinin olmaması gerekmektedir.Örnek vermek gerekirse kör olmamalı ya da boynuzu sonradan bir şekilde kırılmış olmamalı ,kuyruğu kesik olmamalı v.b.

Kurbanlık hayvanınızın sağlık yönünden kurban öncesi ve de kurban kesildikten hemen akabindeserbest bir veteriner hekim tarafından insan gıdası olarak kullanılmasında bir sakınca yoktur onayı alınması son derece önemlidir.Örneğin ,tüberküloz ya da paraziter hastalıklarv.b.

Kurban seçiminde kesim yerinin mevcudiyeti,kesim yerinin temizliği,kesim ekibinin profesyonelliği de son yıllarda önem kazanmaya başladı.Kurban kesiminin son derece rahatgeçmesinitemin eder.

Koyun ,keçilerde de yukarda saymış olduğum kriterler geçerlidir.Küçükbaş hayvanlarda, oğlaklar en az 1 yaşında, kuzuların en az 6 aylık ve annesi kadar olması gerekiyor. Koyun ve koçlar zaten kurban edilebiliyor ama yaş şartı koyun ve keçilerde farklılık gösteriyor.

Oğlaklar 1 yaşında olması lazım. Erkek kuzular en az 6 aylık olmalı. 1 yaşını doldurmuş olan hayvanlar zaten kurban edilebiliyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:15 Kaynak: Bültenler
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