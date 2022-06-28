Kurbanlık taşınan TIR'dan yola düşen düveye sahip çıktı - Son Dakika
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Kurbanlık taşınan TIR'dan yola düşen düveye sahip çıktı

28.06.2022 13:43
Kurbanlık taşınan TIR'dan yola düşen düveye sahip çıktı

ERZURUM'da, kurbanlıkların taşındığı TIR'dan kara yoluna düve düştü.

ERZURUM'da, kurbanlıkların taşındığı TIR'dan kara yoluna düve düştü. Bu sırada yoldan geçen ve düveyi yol kenarına alıp, polise haber veren Çetin Yağan, "Sahibi bulununcaya kadar organize sanayi bölgesindeki tesislerde bakacağız" dedi.

Olay, öğle saatlerinde, Pasinler- Erzurum kara yolununda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen, kurbanlık taşınan TIR'dan, Nenehatun rampalarında düve düştü. Bu sırada yoldan aracıyla geçen Çetin Yağan, düveyi görünce durdu. Hayvanı yol kenarına alan Yağan, polise bildirdi. Yağan, polis gelene kadar düveyi tutarak, yola çıkmasına engel oldu. İhbarla gelen ekipler, küpe numarasını aldıkları düveyi, sahibi bulunana kadar tutanakla Yağan'a teslim etti. Düveyi 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesisine götüren Çetin Yağan, "Olayı görünce düveyi yol kenarına çıkardık. Polise bilgi verdik. Sahibi bulununcaya kadar 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerde düveye bakacağız" dedi.


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Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, Pasinler, Erzurum, Yağan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurbanlık taşınan TIR'dan yola düşen düveye sahip çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurbanlık taşınan TIR'dan yola düşen düveye sahip çıktı - Son Dakika
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