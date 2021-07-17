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Kurbanlık tosunlar podyumda güzelliklerini sergiledi - Son Dakika

Kurbanlık tosunlar podyumda güzelliklerini sergiledi

17.07.2021 14:22
Kurbanlık tosunlar podyumda güzelliklerini sergiledi, System.String[]

Kurban bayramına sayılı günler kala Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kurbanlık tosunların güzelliklerini sergilediği yarışma düzenlendi.

Kurban bayramına sayılı günler kala Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kurbanlık tosunların güzelliklerini sergilediği yarışma düzenlendi. Yarışmada birinci olan 'Şahin' tam, ikinci olan 'Kral-1' yarım ve üçüncü olan 'Polat' çeyrek altın ile ödüllendirildi.

Gölbaşı Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Merkezi'nde Kurban Güzellik Yarışması düzenlendi. Türkiye'nin farklı yerlerinden gelmiş 11 kurbanlık tosun, sahipleri tarafından süslenerek 6 kişilik jürinin karşısında güzelliklerini yarıştırdı. Yarışmada, Kazım Erdoğan'ın sahip olduğu, 850 kiloluk 2,5 yaşındaki Simental cinsi 'Kral-1', Mehmet Ali Durukan'ın sahip olduğu 750 kiloluk, 2,5 yaşındaki Şarole cinsi 'Polat', Muzaffer Ağırbaş'ın sahip olduğu 670 kiloluk 2 yaşındaki Simental melezi 'Kara', Müslüm Bozkurt'un, 850 kiloluk 3 yaşındaki Simental melezi 'Boran', Haydar Taşkın'ın sahip olduğu 507 kiloluk 2 yaşındaki Simental melezi 'Kral', Medet Taşdemir'in sahip olduğu 780 kiloluk 2,5 yaşındaki Simental melezi 'Şener', Zafer Bozkurt'un sahip olduğu 710 kiloluk 2,5 yaşındaki Simental melezi 'Şahinbey', İrfan Kara'nın sahip olduğu, 650 kiloluk 2 yaşındaki Simental melezi 'Şahin', Serdar Özbek'in sahip olduğu 780 kiloluk 2,5 yaşındaki Simental melezi 'Turbo', Engin Öncü'nün sahip olduğu 680 kiloluk 2,5 yaşındaki Simental melezi 'Kara Şimşek' ve Cevdet Akça'nın sahip olduğu 680 kiloluk 2,5 yaşındaki Simental melezi 'Uzay' podyumda güzelliklerini yarıştırdı.

Yarışmadan önce açıklamada bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Merkezi'nin hizmete açılmasına ilişkin, "Biz de seçim kampanyamızda verdiğimiz sözü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Gerçekten ihtiyaç olan bir tesisti burası. Şu anda tesisimiz yüzde 50 tamamlandı. İnşallah bir dahaki sene yüzde 100'ünü tamamlayacağız. Burası et entegre tesisi olacak aynı zamanda. Burayı tarım fuar alanı, aynı zamanda deprem, afet, sel gibi durumlarda Ankara'nın toplanma alanı olarak planladık. Aynı zamanda burası iş makinesi fuarı olarak da planlandı. Buradaki üreticilerimizle zaman zaman bir araya geldiğimizde güzel bir hayvan yarışması yapalım dedim. Hem üreticimizi teşvik edelim hem de hayvanlarına daha özverili bakmaları için çalışmalar yaptık" dedi.

Yarışma sonucunda birinciye tam altın, ikinciye yarım altın ve üçüncüye çeyrek altın ödülü verileceğini ifade eden Şimşek, "Böyle bir tesis vermekle kendilerine bir ödül vermiş olduk. İnşallah bir dahaki sene kurban bayramında daha güzel bir tesisle karşı karşıya kalacaklarını şimdiden söylüyorum" diye konuştu.

'Şahinbey'in sahibi Zafer Bozkurt, şampiyonluğu Allah'ın izni ile alacaklarını belirterek, "Özellikle hayvanımızın bakımını güzel yaptık. Temizliğini ve süslemesini güzel yaptık. Allah'ın izniyle birinciliği hedefliyoruz. Adı Şahinbey, türü Simental. İnşallah birinciliği Kars Aktepe'ye götüreceğiz. Kendimize güveniyoruz. Zaten hayvanımız meydanda" ifadelerini kullandı.

Erzurum'dan gelen 7 çocuk ve 20 torun sahibi Necmettin Camcı, 507 kiloluk 'Kral'ın yarışmada birinci gelmesini istediğini belirterek şunları söyledi:

"İnşallah ben kazanırım. 'Kral'ı yıkadık, süsledik, kordonlarını takıp yarışmaya getirdik. Ama kazanıp kazanmayacağını Allah bilir. İnşallah da kazanır. Madalyayı yengene götüreceğim. Yenge de beni bekliyor, madalya bekliyor. Kurban olayım hiç olmazsa o zaman madalyayı kazanıp karşısına çıkayım."

Doğduğundan beri hayvancılıkla uğraşan 27 yaşındaki Cengin Durukan, 820 kiloluk 'Polat'ın yarışma hazırlıklarını şu şekilde anlattı:

"10 yıldır bu Gölbaşı kurban pazarına geliyoruz. Güzel bir modern tesis yaptılar. Çok memnunuz. Bu yarışma da ilk defa oluyor. Mallarımız yarışacak. Hayvanımızın ismi 'Polat'. Şarole cinsi. 820 kilo canlı. 2,5 yaşında. Dün akşamdan beri tımarını yaptık, güzelce yıkadık, besledik. Sabah da süsledik. Nasip bakalım."

Amasya'dan yarışma için gelen 48 yaşındaki 3 çocuk babası Kazım Erdoğan, "Tosunumun ismi 'Kral-1'. Sırf yarışma için getirdim bunu. İnşallah birinci olacağız. Birinciliği kimseye vermeyeceğiz. 'Alem buysa kral biziz' diyoruz. Bin 270 kilo. Kimseye vermeyeceğiz. Takdir protokolün ama şu duruşa endama baksana bir. Maşallah, Allah yaratmış. Gölbaşı hayvan pazarına müşterilerimizi bekliyoruz" dedi.

Tosunlar yarışmanın başlamasının ardından podyuma çıkarak jüriye kendini gösterdi. Ardından tosunlar; MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yavuz Ekici, Ankara İl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cengizhan Yorulmaz ve MHP İlçe Başkanı Serdar Tekin'den oluşan jüri heyetinin 100 üzerinden puanlaması ile oylandı.

Tosunların podyumda zorluk çıkarmasına rağmen, hayvanların kilosuna, güzelliğine, ırkının kendi özelliklerini yansıtıp, yansıtmadığına dair kriterlere göre oylarını veren jüri üyeleri, birinciyi, ikinciyi ve üçüncüyü belirledi. Yarışmada dereceye girenleri Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yavuz Ekici açıkladı. Yarışmada üçüncü olan Şarole cinsi 'Polat'ın sahibi Mehmet Durukan, çeyrek altın olan üçüncülük ödülünü Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz'ın elinden aldı. Yarışmada ikinci olan Simental cinsi 'Kral-1'in sahibi Kazım Erdoğan, yarım altın olan ikincilik ödülünü Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in elinden aldı. Yarışmada birinci olan Simental melezi 'Şahin'in sahibi İrfan Kara, birincilik ödülü olan tam altını MHP Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda jüri başkanı Mevlüt Karakaya'nın elinden aldı.

Yarışmada dördüncü sırada podyuma çıkan 1 metre 53 santimlik boyu ile yarışmanın en uzun tosunu 'Boran', podyumda ilerlerken huysuzlandı. 'Boran', başta ilerlemeyi reddederek olduğu yerde durdu. Ardından bir anda koşarak podyumu birbirine katan tosun, o esnada çekim yapan kameramanlara ve muhabirlere de zor anlar yaşattı. Yarışmanın ardından Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, jüri özel ödülünün 'Boran'ın sahibi Müslüm Bozkurt'a verildiğini açıkladı. - ANKARA

Kurbanlık tosunlar podyumda güzelliklerini sergiledi
Kurbanlık tosunlar podyumda güzelliklerini sergiledi
Kurbanlık tosunlar podyumda güzelliklerini sergiledi
Kurbanlık tosunlar podyumda güzelliklerini sergiledi
Kurbanlık tosunlar podyumda güzelliklerini sergiledi
Kurbanlık tosunlar podyumda güzelliklerini sergiledi
Kurbanlık tosunlar podyumda güzelliklerini sergiledi
Kurbanlık tosunlar podyumda güzelliklerini sergiledi
Kurbanlık tosunlar podyumda güzelliklerini sergiledi
Kurbanlık tosunlar podyumda güzelliklerini sergiledi
Kurbanlık tosunlar podyumda güzelliklerini sergiledi
Kurbanlık tosunlar podyumda güzelliklerini sergiledi
Kurbanlık tosunlar podyumda güzelliklerini sergiledi
Kurbanlık tosunlar podyumda güzelliklerini sergiledi
Kurbanlık tosunlar podyumda güzelliklerini sergiledi

Hisarcık, Gölbaşı, Ankara, Kurban, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kurbanlık tosunlar podyumda güzelliklerini sergiledi - Son Dakika


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