Kurbanlık yüklü kamyonda can pazarı: 3 yaralı - Son Dakika

KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde kurbanlık küçükbaş hayvanların yüklü olduğu kamyon, iddiaya göre freninin tutmaması sonucu şarampole devrildi. Kazada araçtaki 3 kişi ağır yaralanırken. çok sayıda hayvanda telef oldu.Kaza, saat 12.30 sıralarında ilçeye bağlı Söğütözü Mahallesi Dırağan mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 P 1878 plakalı küçükbaş kurbanlık yüklü kamyon, Tepekent Mahallesinden Denizli'ye gitmekte iken, iddiaya göre freninin tutmaması sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Şevket Aksoy ve Habip Eyitürk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları kamyon içerisinde kurtarılarak ambulanslarla Konya'da çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Çok sayıda küçükbaş hayvan kazada telef olurken, bazı can çekişen havyanlar olay yerinde vatandaşlar tarafından kesildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.