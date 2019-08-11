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Kurbanlıklar böyle kesildi

1 saat önce

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Bursa'da kurban kesim alanları doldu taştı.

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Kurban Bayramı'nın ilk gününde Bursa'da kurban kesim alanları doldu taştı. Havadan da görüntülenen alanlarda dikkat çeken ise iş makinesinin hayvanları bacaklarından tuttuğu gibi havaya kaldırması bir oldu.

İslam alemi Kurban Bayramı'nı kutlarken, Bursalı vatandaşlar da belediyelerin gösterdiği alanlarda kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine getiriyor. Bursa Osmangazi ilçesi Soğanlı Pazar Alanı'nda binlerce vatandaş kurbanlarını kesti. Belediyelerin temizlik ekipleri de vatandaşların kurbanlarını hijyenik ortamda kesilmesi için bayram boyunca görev yapacak.

Her kesimden 7'den 70'e insanlar kesilen büyükbaş ve küçükbaşları hayvanları yüzerek parçalarken, iş makinelerinin ise büyükbaş kurbanlıkları tek hamlede havaya kaldırdı. Kamyon kasasından indirmede de yardımcı olan iş makinesi, vatandaşların da dikkatini çekti.

Kaçan bir koyunun sahibi ise kendinden emin bir şekilde hayvanının peşinden koşmadı. Kalabalığın arasında duran koyunu boynuzlarından tutarak kesilecek alana getirdi. - BURSA
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 09:44 Kaynak: İHA
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