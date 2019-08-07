Son Dakika Haberleri: Kurbanlıklar denetlendi
Son Dakika Güncel Haber

Kurbanlıklar denetlendi

1 saat önce

Boyabat Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ekipleri hayvan pazarında denetimlerini sürdürüyor.

Kurbanlıklar denetlendi, System.String[]
Boyabat Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ekipleri hayvan pazarında denetimlerini sürdürüyor.

Kurban Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla Boyabat Hayvan Pazarına getirilen büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık hayvanlar Boyabat Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ekipleri tarafından sağlık kontrollerinden geçiriliyor.

Bayram gününe kadar denetimlerin sürdürüleceğini söyleyen yetkililer, kurban alan vatandaşların mağdur olmamaları için gerekli gördükleri durumlarda ekiplerden yardım alabileceklerini ifade ettiler. - SİNOP
Kurban Bayramı, Boyabat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşte bayramda ücretsiz olacak köprüler ve yollar
Bakan Pakdemirli: Gençliği toprakla, fidanlarla buluşturmamız lazım CHP'den, Hazine ve Maliye Bakanlığına verilen yeni yetkiye tepki Yavuz Sondaj Gemisi, Doğu Akdeniz'de arama ve sondaj çalışmalarına başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 14:18:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurbanlıklar denetlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]