Kurbanlıklar denetlendi
1 saat önce
Boyabat Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ekipleri hayvan pazarında denetimlerini sürdürüyor.
Boyabat Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:46 Kaynak: İHA
Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ekipleri hayvan pazarında denetimlerini sürdürüyor. Kurban Bayramı
'nın yaklaşması dolayısıyla Boyabat Hayvan Pazarına getirilen büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık hayvanlar Boyabat Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ekipleri tarafından sağlık kontrollerinden geçiriliyor.
Bayram gününe kadar denetimlerin sürdürüleceğini söyleyen yetkililer, kurban alan vatandaşların mağdur olmamaları için gerekli gördükleri durumlarda ekiplerden yardım alabileceklerini ifade ettiler. - SİNOP
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