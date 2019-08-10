Kurbanlıklar elde kaldı
16 dakika önce
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kurulan hayvan pazarında tanesi 800 lira ile bin 500 liraya satılan kurbanlık koçların bir bölümü satıcıların elinde kaldı.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 05:44 Kaynak: İHA
'in Pazaryeri
ilçesinde kurulan hayvan pazarında tanesi 800 lira ile bin 500 liraya satılan kurbanlık koçların bir bölümü satıcıların elinde kaldı.
Pazaryeri ilçesinde kurulan hayvan pazarında arife günü olmasına rağmen beklenen satışı elde etmeyen çiftçiler, kurbanlık koçların ellerinde kaldığı belirtti. Vatandaşın ekonomik güçlükler nedeni ile sadece bakmak için hayvan pazarına geldiğini vurgulayan çiftçiler, geçen yıla karşı yem fiyatlarının çok farklı olmasına rağmen ve kurbanlık koçların bu yıl daha bile düşük olduğunu söyledi. Hayvan pazarında yeterli koç satamadıklarını belirten çiftçile,r Kurban Bayramı
sonunda hayvanlarını mezbahalarda kestirerek kasaplara vereceklerini ifade ettiler. - BİLECİK
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