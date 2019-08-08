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Kurbanlıklar hayvan pazarına kontrol edilerek alınıyor

1 saat önce

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Emine Sever, Kurban Bayramının yaklaşması nedeniyle hayvan pazarında incelemelerde bulundu.

Kurbanlıklar hayvan pazarına kontrol edilerek alınıyor, System.String[]
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Emine Sever, Kurban Bayramının yaklaşması nedeniyle hayvan pazarında incelemelerde bulundu.

Sever, yaptığı açıklamada Kurban Bayramı dolayısıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketlerinde artış olduğunu ve bu sebeple hayvan pazarında kontrol noktası oluşturulduğunu, kurbanlık hayvanların satış yerlerine kontrol edilerek alındığını ifade etti. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, kurbanlık hayvan satış yerlerine kayıtsız, küpesiz, aşısız, hasta ve kurbanlığa uygun olmayan hayvanların alınmadığını ve satış yerine kurbanlık hayvan taşıyan araçların da giriş ve çıkışlarında dezenfeksiyon işlemlerinin aksatılmadan yapıldığını belirtti.

Kurban Bayramı süresince il merkezi ve ilçelerimizde kurbanlık hayvan satış yerleri ile geçici kurban kesim yerlerinde yeterli sayıda resmi veteriner hekimlerin görevlendirildiğini ve mesai gözetilmeden kontrollerin devam edeceğini ifade eden Emine Sever, vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde kurbanlarını kesebilmeleri için, il müdürlüğünce her türlü önlemin alındığını belirtti. İl Tarım ve Orman Müdürü Emine Sever, ayrıca vatandaşların alacakları kurbanlık hayvanlara ait tür, ırk, cinsiyet ve yaş bilgilerini Tarım Bakanlığının internet sitesinde Kurban Bayramına özel, kurbanlıklar için oluşturulan sayfadan veya "HaySag" isimli mobil uygulamayı cep telefonlarına indirerek küpe numarası ile sorgulayabileceklerini belirtti

Daha sonra kontrol noktasında yapılan çalışmaları bizzat yerinde denetleyerek kurbanlık pazarını da gezen ve üreticilerimizle sohbet ederek sorunlarını dinleyen Sever, tüm vatandaşlarımızın mutluluk ve huzur içinde, güzel bir bayram geçirmelerini temenni etti. - ESKİŞEHİR
Kurban Bayramı, Emine Sever, Eskişehir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:02 Kaynak: İHA
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