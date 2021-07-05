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Kurbanlıklar hayvan pazarında satışa çıktı - Son Dakika

Kurbanlıklar hayvan pazarında satışa çıktı

05.07.2021 12:53

Kurbanlıklar hayvan pazarında satışa çıktı Bahçelievler'de kurulan kurban satış alanına sabahın erken saatlerinde İstanbul'a indirilen kurbanlıklar alınmaya başlandı.

Kurbanlıklar hayvan pazarında satışa çıktı

İSTANBUL - Bahçelievler'de kurulan kurban satış alanına sabahın erken saatlerinde İstanbul'a indirilen kurbanlıklar alınmaya başlandı. İlk gün hayvan pazarına 200'ü aşkın hayvan giriş yaparken, kurbanlıkların fiyatları ise 15 bin ile 30 bin lira arasında değişiyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Bahçelievler Çobançeşme'de kurulan kurban satış alanına ilk gün 200'ü aşkın hayvan giriş yaptı. 15 tane çadırın kurulduğu alanda çevre düzenlemeleri devam ederken kurbanlıklar da korona virüs önlemleri doğrultusunda pazar yerine alınmaya devam ediyor. Kurbanlıkların çoğu Karadeniz Bölgesi'nden İstanbul'a getirilirken, kurban pazarının ilk gününde satışa sunulan kurbanlıkların fiyatları 15 bin ile 30 bin lira arasında değişiyor.

"Kurbanlıkların taliplerini bekliyoruz"

Hayvanlar hakkında bilgi veren besici Nail Erkmen, "İki gündür yoldaydık, hayvanları indirdik. Allah nasip ederse taliplerini bekliyoruz. 60 küsur tane hayvanımız var en küçüğünden en büyüğüne kadar 15 bin ile 30 bin lira arasında bir rakam gözlüyoruz. 450 kilogramdan başlıyor, bir tona kadar çıkıyor" dedi.

"Hayvana dokunarak, hayvanı severek alsınlar"

Hayvan pazarından hayvan alınması gerektiğini söyleyen Harun Kipeç, "60 hayvanımız var burada, durumları iyi. 400 kilogramla canlı ağırlık, 900 kilogram arası değişiyor. Canlı hali fiyatıyla da satıyoruz. Ayakta bu şekilde de satıyoruz. Buradan tavsiyem, büyük marketlerden yani bu şekilde kurbanlık kilosuyla almasınlar. Gelsin burada hayvan pazarında kurbanına dokunsun, hissetsin, sevsin o şekilde alsın" diye konuştu.

"300 kilogram ile 1 ton arasında değişiyor"

Hayvanlarına çok emek verdiğini belirten Mehmet Çamkıran ise "Yaklaşık 90 tane hayvan getirdim. Bahçelievler Çobançeşme'de şu anda yerimiz burada. Satmak için geldik, inşallah satarız. 300 kilogram ile 1 ton arasında değişiyor, fiyat aralığı da ortalama 15 bin lirayla 30 bin lira arasında fiyatlarımız var. Hepsi dolgun, güzel. 1 senedir hemen hemen 1 yıl emek verdik, besledik hayvanlarımızı. Bu sene kurbanlık hayvan az memleketimizde" şeklinde konuştu.

"Çok büyük zorluklarla büyütüyorlar"

2 kişilik bir kurban istediğini söyleyen vatandaş Hasan Ertan, "Kurban bakmaya geldik. Fiyatları öğrenelim dedik. Allah nasip ederse keseceğiz. Fiyatlarda çok pahalı yalnız. 'Köylü kazanamıyorum, vatandaş alamıyorum' diyor. Onlara da hak veriyoruz arpa pahalı, zaman pahalı, yem pahalı. Çok büyük zorluklarla büyütüyorlar. Ben de bir köylü çocuğu olarak bunlara hak veriyorum" ifadelerini kullandı.

Kurbanlıklar hayvan pazarında satışa çıktı
Kurbanlıklar hayvan pazarında satışa çıktı
Kurbanlıklar hayvan pazarında satışa çıktı
Kurbanlıklar hayvan pazarında satışa çıktı

Karadeniz Bölgesi, Kurban Bayramı, Bahçelievler, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kurbanlıklar hayvan pazarında satışa çıktı - Son Dakika


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