Kurbanlıklar İstanbul'a getirilmeye başlandı - Son Dakika

Kurbanlıklar İstanbul'a getirilmeye başlandı

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurbanlıklar İstanbul'a getirilmeye başlandı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurbanlıklar İstanbul'a getirilmeye başlandı.

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16 Temmuz itibarıyla kente getirilmesine izin verilen kurbanlık hayvanlar, Anadolu yakasında Kuzey Anadolu Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişindeki Riva denetim noktasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetleniyor.

Denetimlerde farklı illerden İstanbul'a kurbanlık taşıyan araçlar durdurularak hayvanların kulak küpeleri ve pasaportları kontrol ediliyor.

Avrupa yakasına götürülecek kurbanlıklar için Trakya'ya geçiş sertifikası, Anadolu yakasında satılacak olanlar içinse veteriner sağlık raporunun bulunması gerekiyor.

Kurban Bayramı'nın son gününe kadar sürecek denetimlerde, evrakında eksiklik bulunan hayvan sahiplerine ve kurbanlıkları taşıyan aracın şoförüne idari para cezası uygulanacak. Gerekli şartları taşımayan kurbanlıklarsa Tuzla'daki canlı hayvan pazarına yönlendirilerek yapılacak kontrollerin ardından kesilecek.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimler, kent genelinde kurulan hayvan pazarlarında da bayramın son gününe dek sürecek.

Kurban Bayramı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 04:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kurbanlıklar İstanbul'a getirilmeye başlandı - Son Dakika
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