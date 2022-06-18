Kurbanlıklar pazara inince sıkı pazarlıklar da başladı

Kars'ta besiciler, Kurban Bayramı öncesi iyi bir dönem geçirme umuduyla hayvanlarını pazar alanlarında satmaya başladı.

Yurtta kurbanlık ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Erzincan'ın bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki besiciler, uzun süredir bakımını yaptıkları büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını pazarlarda satışa çıkardı.

Özellikle büyükşehirler başta olmak üzere ülkenin birçok kentine kurbanlık sevk edilen bölgenin ve ülkenin önemli hayvancılık merkezlerinden Kars'ta da besicileri Kurban Bayramı öncesi heyecan sardı.

Ağrı, Ardahan, Iğdır, Erzurum gibi illerden Kars'taki hayvan pazarlarına gelen vatandaşlar, Selim ilçesinde pazartesi ve perşembe günleri kurulan pazarda satışa çıkartılan kurbanlıkları almak için sıkı pazarlık yapıyor.

İyi bir dönem geçirme umuduyla sabahın erken saatlerinde hayvanlarını köylerden pazara getiren besiciler de kurbanlıklarını müşterilerine satmaya çalışıyor.

Besici ile alıcılar arasında sıkı pazarlık yaşanan hayvan pazarında, fiyatta anlaşılması halinde bazı kurbanlıklar satılırken bazı pazarlıklar ise sonuçsuz kalıyor.

Hayvan pazarındaki kurbanlıklar da alanda bulunan veteriner hekimlerce çeşitli kontrollerden geçiriliyor.

Halk arasında "peşin hayvan pazarı" olarak adlandırılan alanda, satılan kurbanlıkların parası besiciye peşin veriliyor.

"Esas hareketlilik bayrama 10 gün kala başlıyor"

Besicilerden Kemal Sume, AA muhabirine, Selim Hayvan Pazarı'na çeşitli il ve ilçelerden vatandaşların geldiğini belirterek, "Erzurum, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Kars'ın Kağızman ilçesinden ve Kars il merkezinden vatandaşlar geliyor, burada komisyon olmadığı için gönül rahatlığıyla alışveriş yapabiliyorlar. Buradan sürekli hayvan sevkleri var, hayvanların hepsi kayıtlı. Kurbanlık almak isteyenler gelip bakıyor, piyasayı araştırıyor. Şu an alıcılar bayramın yaklaşmasını bekliyor. Esas hareketlilik bayrama 10 gün kala başlıyor." ifadelerini kullandı.

Kurbanlık almak için pazara gelenlerden Sezai Yurdalan da canlı hayvan pazarlarında hareketliliğin başladığını vurgulayarak, "Kurban Bayramı'nın yaklaşmasından dolayı piyasa haraketli. Piyasa şu an kurbanlık olacak hayvanlar üzerinden dönüyor." dedi.

"Fiyatlar çok aşırı değil"

Yener Üreyir de kurbanlık bakmak için pazara geldiklerini dile getirerek, "Kurbanlık alacağız, şu an bakıyoruz. Fiyatlar çok aşırı değil, burada haftada iki kez hayvan pazarı kuruluyor. Çevre il ve ilçelerden, köylerden hayvan alışverişi yapmak isteyenler buraya geliyor." diye konuştu.

Beslediği tosunu satmaya çalışan Yasin Sülü de umutla alıcı beklediklerini ifade ederek, "Tosunu bugün pazara getirdim, kendim bakıp yetiştirdim, şimdi de satmak için buradayım. Müşteri bulursam satacağım." şeklinde konuştu.