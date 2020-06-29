Kurbanlıklar satışa çıktı; pazarlık temassız, kesim randevulu olacak - Son Dakika

Kurbanlıklar satışa çıktı; pazarlık temassız, kesim randevulu olacak

AYDIN'da, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle büyükbaş kurbanlıkların satışında hareketlilik başladı.

AYDIN'da, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle büyükbaş kurbanlıkların satışında hareketlilik başladı. Fiyatı 7 bin lira ile 20 bin lira arasındaki büyükbaş kurbanlıkların satışa çıktığı pazarda pazarlıklar temassız, kesimler randevulu yapılacak.

Kentte yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban pazarları kurulmaya başlandı. 1 Temmuz'dan itibaren satışa çıkartılacak kurbanlık hayvan sayısında artış olması bekleniyor. Pazarda, büyükbaş hayvan kurbanlık fiyatları kilosuna göre 7 bin liradan 20 bin liraya kadar çıkıyor. Geçen yıla oranla kurbanlık fiyatlarında 3 bin liraya kadar artış olduğuna dikkati çeken satıcılar, alım-satımlarında, pazarlığı, pandemi nedeniyle elle temas yerine sopayla yapılıyor. Kesim için ise kurbanlık sahibine randevu sistemi ile çağırılıp, kasaplar tarafından etin pay edilmesi için ise sıra numarası veriliyor.

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'DOĞAL ORTAMDA BESLİYORUZ'

İncirliova ilçesi kırsal Erbeyli Mahallesi'nde baba mesleği hayvancılığı sürdüren Sezer Yılmaz (29), her yıl olduğu gibi bu yılda Kurban Bayramı öncesi çiftliğinde büyükbaş kurbanlık satışlarına başladı. Yılmaz, satılan kurbanlıkları bayrama kadar çiftliklerinde bakıp, sahibine teslim ettiklerini kaydetti. Sattıkları büyükbaş kurbanlıkları doğal ortamda beslediklerini vurgulayan Yılmaz, "Bu yıl pandemi nedeniyle zor bir dönemden geçiyoruz. Ama her yıl olduğu gibi bu yıl da sağlıklı bir şekilde kurbanlarımızı kesimhanemizle birlikte müşterilerimize sunuyoruz. Hayvanlarımızı, Hamitler Mahallesi'nde bulunan merada doğal olarak besliyoruz. Otladıkları sırada yem vermiyoruz. Kurban Bayramı'na 2 ay kala besihanemize getirip, yem vermeye başlıyoruz ve hayvanın eti de böylelikle sağlıklı bir şekilde oluyor. En küçük olan yani kesildikten sonra 150 kilo civarı eti olan büyükbaş bir kurbanlığın fiyatı 7 bin liradan başlıyor. Bunu rahatlıkla 4 kişi kurban edebilir. Daha büyükleri, 6-7 kişilik ortak kesebileceği kurbanlıklarımız da mevcut. Herkesin bütçesine göre kurbanlığımız var. Canlı 750 kilo gelen 'Efebey' adlı kurbanlık boğamız için 20 bin lira fiyat biçtik. Alıcısını bekliyoruz" dedi.

'KURBAN SAHİPLERİNE RANDEVU VERİLECEK'

Randevulu sistemle kurban kesimi yapacaklarını belirten Yılmaz, "O nedenle kurbanlık alan ve kesimi kesimhanemizde yaptıracak olan kişilere bayram süresince sıra numarası veriyoruz. Koronavirüs nedeniyle kurbanlık sahiplerini, yığılma olmaması için bir anda çağırmıyoruz. Sadece saati gelenleri kesimhaneye alıyoruz. Bir kurbanın kesilmesi ve pay edilmesine 20 dakika gibi bir sınır getirdik. Kurban sahibi payına düşen eti alarak buradan ayrılacak. Bekleme kesinlikle yapmayacak. Zaten konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan da bu konuda gerekli talimatlar var. Kasap ve etleri doğrayan ekip ayrı ayrı olacak" diye konuştu.

'2 YAŞINI DOLDURMUŞ OLMALI'

Kurban olacak hayvanın nasıl anlaşılacağını da anlatan Yılmaz, "Hayvanın kurban sınıfına girmesi için öncelikle 2 yaşını doldurması gerekiyor. Ağzında alt diş dediğimiz 2 dişin düşerek yerine büyük ve tek bir dişin çıkmasıdır. Biz buna 'kapak' atmış deriz. Bazı hayvanlar, 17-18 aylıkken dişini dökebilir. Bu durum o hayvanın beslenmesiyle alakalıdır. Bazı hayvanlarda 2 yaşını geçmesine rağmen dişini atmaz. Bizim buradaki her hayvan "apak' bozmuştur" dedi.


Kurban Bayramı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 09:23 Kaynak: DHA

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