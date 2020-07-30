Kurbanlıkları pazardan değil besi çiftliğinden alıyorlar - Son Dakika

AYDIN'da, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar koronavirüs nedeniyle kurban pazarlarını değil, besi çiftliklerini tercih etti. Besi çiftliği sahibi Hüseyin Meydan (56), bu yıl, geçen yıldan daha çok kurbanlık satışı yaptığını söyledi.

Kurban Bayramı öncesi özellikle büyükbaş kurbanlık alacak olan vatandaşların tercihi koronavirüs salgını nedeniyle kurban pazarları değil besi çiftlikleri oldu. Besi çiftliğinden alınan kurbanların pandemi nedeniyle randevulu sistem ile kesilip, sahiplerine teslim edilecek olması da besi çiftliklerine rağbeti artırdı. 20 yıldan beri İncirliova'da besi çiftliği bulunan ve kurbanlık besleyerek satan Hüseyin Meydan, "Geçen yıla oranla bu yıl besi çiftliğine daha fazla rağbet oldu. Kurbanlık alan vatandaşlar çiftlikleri tercih etti. Pandemiden dolayı randevulu kesim olacak, bunu vatandaş da çok istiyor. Biz de kurban sahiplerine randevu sistemi ile 3 güne bölerek kurban kesimi yapıp, pay ederek sahiplerine teslim edeceğiz. Bu yıl, geçen yıla göre 15 büyükbaş kurbanlık fazla sattım. Olsa daha satılacaktı. Pazarda kurbanlık çok ama rağbet yok. Herkes kurbanını kestirebileceği yer arıyor. 60 kurbanlık sattım. Fiyatlar 7 bin 500 ile 18 bin TL arasında değişiyor. Kurbanlıklar 150 kilodan 700 kiloya kadar çıkıyor. Fiyatı da doğal olarak kilosuna göre artış gösteriyor" dedi.