Kurbanlıkları taşıyan kamyonet devrildi, 15 hayvan telef oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kurbanlıkları taşıyan kamyonet devrildi, 15 hayvan telef oldu

04.07.2022 13:07
Kurbanlıkları taşıyan kamyonet devrildi, 15 hayvan telef oldu

İstanbul'da küçükbaş kurbanlıkların bulunduğu kamyonet kazaya karıştı.

İstanbul'da küçükbaş kurbanlıkların bulunduğu kamyonet kazaya karıştı. Yan yatan araçta bulunan 15 küçükbaş kurbanlık telef olurken, hayvanların sahibi ve vatandaşlar diğer kurbanlıkları kurtarmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece saatlerinde Çatalca otoyolu Hadımköy yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre kurbanlık küçükbaş hayvanları taşıyan kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yan yattı. Yan yatan kamyonette bulunan hayvanlardan 15 tanesi telef oldu. Hayvanların sahibi ve vatandaşlar kurbanlıkları kurtarmak için seferber oldu. O anlar cep telefonu kameraları ile görüntülendi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Ahırda çıkan yangın, satışı tamamlanan 10 kurbanlık hayvanı telef etti Son dakika haberleri: Ahırda çıkan yangın, satışı tamamlanan 10 kurbanlık hayvanı telef etti Sağanak yağış nedeniyle 1 ahırın çatısı çöktü, 6 hayvan telef oldu Sağanak yağış nedeniyle 1 ahırın çatısı çöktü, 6 hayvan telef oldu Ev eşyası taşıyan kamyon devrildi, 4 kişi öldü Ev eşyası taşıyan kamyon devrildi, 4 kişi öldü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kurbanlıkları taşıyan kamyonet devrildi, 15 hayvan telef oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:54 Dünya şaşkına döndü! Felçli adam, beynine makine bağlanınca imkansızı gerçekleştirdi
12:44 Trabzonsporlu gençlerin tokat oyunu! Son kalan kişi yüz ifadesiyle güldürdü
12:14 TÜİK'in açıkladığı rakama DEVA Partisi lideri Babacan'dan tepki: Gerçek enflasyonun yüzde 200'e yakın çok iyi biliyoruz
12:09 2022 yılında kim ne kadar maaş alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar
12:08 Trabzonspor, Trezeguet için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
11:57 Attan düşen hokey Leah Kilner, hayatta kalma mücadelesi veriyor!
11:50 Üzüm ağacı olan Jabuticaba görenleri şaşkına çeviriyor!
11:47 Kurtlar Vadisi'nin Eren Eylül'ü, HDP Danışma Kurulu'na girdi! İşte Kerem Fırtına'nın kararının ayrıntıları
11:44 CHP lideri Kılıçdaroğlu, açıklanan enflasyon oranına tepki gösterdi: TÜİK'in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmaktır
11:34 Demet Akalın'dan bomba ima: Survivor'da şampiyonun kim olduğunu önceden bildiğini öne sürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 13:10:47. #1.12#
SON DAKİKA: Kurbanlıkları taşıyan kamyonet devrildi, 15 hayvan telef oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement