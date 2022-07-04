Kaza, dün gece saatlerinde Çatalca otoyolu Hadımköy yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre kurbanlık küçükbaş hayvanları taşıyan kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yan yattı. Yan yatan kamyonette bulunan hayvanlardan 15 tanesi telef oldu. Hayvanların sahibi ve vatandaşlar kurbanlıkları kurtarmak için seferber oldu. O anlar cep telefonu kameraları ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kurbanlıkları taşıyan kamyonet devrildi, 15 hayvan telef oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.