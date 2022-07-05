Kurbanlıkları taşıyan kamyonet devrildi, 15 hayvan telef oldu - Son Dakika
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Kurbanlıkları taşıyan kamyonet devrildi, 15 hayvan telef oldu

05.07.2022 00:57
Kurbanlıkları taşıyan kamyonet devrildi, 15 hayvan telef oldu

İstanbul'da küçükbaş kurbanlıkların bulunduğu kamyonet kazaya karıştı.

İstanbul'da küçükbaş kurbanlıkların bulunduğu kamyonet kazaya karıştı. Yan yatan araçta bulunan 15 küçükbaş kurbanlık telef olurken, hayvanların sahibi ve vatandaşlar diğer kurbanlıkları kurtarmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece saatlerinde Çatalca otoyolu Hadımköy yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre kurbanlık küçükbaş hayvanları taşıyan kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yan yattı. Yan yatan kamyonette bulunan hayvanlardan 15 tanesi telef oldu. Hayvanların sahibi ve vatandaşlar kurbanlıkları kurtarmak için seferber oldu. O anlar cep telefonu kameraları ile görüntülendi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kurbanlıkları taşıyan kamyonet devrildi, 15 hayvan telef oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurbanlıkları taşıyan kamyonet devrildi, 15 hayvan telef oldu - Son Dakika
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