Kurbanlıkların büyük çoğunluğu satıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kurbanlıkların büyük çoğunluğu satıldı

10.07.2022 15:04

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde yağış nedeniyle kesimler brandaların altında devam ederken, birçok satıcı büyükbaş kurbanlık satışlarını tamamlayarak memleketlerine dönme hazırlıklarına başladı.

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde yağış nedeniyle kesimler brandaların altında devam ederken, birçok satıcı büyükbaş kurbanlık satışlarını tamamlayarak memleketlerine dönme hazırlıklarına başladı.

Vatandaşlar, Sultangazi, Arnavutköy, Eyüpsultan ve Başakşehir'deki kurban pazarlarında aldıkları numaraya göre kurbanlıklarının kesilmesi için sıralarını bekledi.

Kurbanlıklar, İslami usullere uygun olarak belediye görevlileri tarafından hijyene dikkat edilerek kesilirken, zabıta görevlileri de çevrede bir aksaklık yaşanmaması için önlem aldı.

Kurban satıcıları, yağışın etkisiyle bugün satışlarının düştüğünü ifade etti.

Kurban kesilen açık alanların üstü, yağış nedeniyle brandayla kapatıldı.

Kağıthane'deki kurban pazarında ise kurbanlıklarının tamamını satan pazarcılar çadırlarını toplayarak, memleketlerine dönme hazırlıklarına başladı.

Çekmeköy'de büyükbaş kurbanlıkların çoğu satıldı

Çekmeköy'de yağmur nedeniyle kurulan brandaların altında kesim işlemleri devam ediyor.

Burada büyükbaş hayvanların satışı yüzde 90 oranında tamamlanırken, küçükbaş satışları bayramın son gününe dek sürecek. Büyükbaş hayvanlarını satanlar da alandan ayrılmak üzere toplanmaya başladı.

Ümraniye'de çadırlar kaldırıldı, alan kireçle temizlendi

Ümraniye'de Hekimbaşı ve Esenkent mahallelerindeki kurban çadırlarında da bayram süresince yaklaşık 10 bin büyükbaş ve küçükbaş hayvanın satıldığı öğrenildi.

Satılan hayvanların sahipleri tarafından alınmasının ardından çadırlar kaldırıldı.

İlçe belediye ekiplerince çadırların kaldırıldığı alan temizlendikten sonra kireç döküldü.

Sağanak yağışın ardından da alanların ayrıca ilaçlanacağı belirtildi.

Sultanbeyli'de 4 bini aşkın büyükbaş alıcılarını buldu

Sultanbeyli'deki kurban satış ve kesim alanında bulunan 4 bin 500 büyükbaşın da tamamı satıldı. 6 bin civarındaki küçükbaş hayvanın satışının da tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi. Satıcılar, çadırlarını toplamaya başladı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Emniyet Müdürü Kurt bayramda görev yapan personeli ziyaret etti Son dakika haberleri: Emniyet Müdürü Kurt bayramda görev yapan personeli ziyaret etti Acil servisler acemi kasaplarla doldu taştı! 5 bin 102 acemi kasap hastanelik oldu Acil servisler acemi kasaplarla doldu taştı! 5 bin 102 acemi kasap hastanelik oldu
Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Başakşehir, İstanbul, Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurbanlıkların büyük çoğunluğu satıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:04 Instagram hesabından ürün tanıtımı yaparak para kazanan Barış Murat Yağcı'nın kirli tırnakları tepki topladı
15:02 Sosyalist devlet başkanının sarayını işgal eden halk: İstifalar gelmeden burayı terk etmeyeceğiz
14:56 Antalyaspor Acun Ilıcalı'yı kıramadı! Doğukan Sinik, Hull City yolunda...
14:43 Güvenlik zafiyeti can aldı! Gondoldan düşen Ahmet'in feci ölümü...
14:30 Galatasaray defansa dünya yıldızını getiriyor! Jerome Boateng'in menajeri İstanbul'a davet edildi
14:18 Kadir Şeker yeniden demir parmaklıkların arkasına mı gönderilecek? Duran ailesinin avukatından "tahliye" kararına itiraz geldi
13:47 Öğrenciler geri ödemeli KYK borçlarını görünce isyan ettiler! "41 bin TL aldık 152 bin TL geri istiyorlar"
13:41 "Örümcek Adam" tramvayda ters takla atarken yere yapıştı! Yolcular kahkahaya boğuldu
13:38 Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın aşkını sosyal medya dedektifleri çözdü! Bileklik ve gözlük detayı her şeyi ele verdi
13:23 HDP ile yakınlık rahatsız ediyordu... MHP'den muhalefeti üzecek açıklama: Meral Akşener, 6'lı masadan ayrılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 15:10:33. #1.12#
SON DAKİKA: Kurbanlıkların büyük çoğunluğu satıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement