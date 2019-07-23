Son Dakika Haberleri: Kurbanlıkların İstanbul'a girişi 27 Temmuz'da başlayacak
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Kurbanlıkların İstanbul'a girişi 27 Temmuz'da başlayacak

21 dakika önce

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kurbanlık hayvanların kente girişinin 27 Temmuz'da başlayacağını bildirdi.

Kurbanlıkların İstanbul'a girişi 27 Temmuz'da başlayacak, System.String[]
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kurbanlık hayvanların kente girişinin 27 Temmuz'da başlayacağını bildirdi.
İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:12 
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