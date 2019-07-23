Kurbanlıkların İstanbul'a girişi 27 Temmuz'da başlayacak
21 dakika önce
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kurbanlık hayvanların kente girişinin 27 Temmuz'da başlayacağını bildirdi.
İstanbul
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kurbanlık hayvanların kente girişinin 27 Temmuz'da başlayacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:12
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