Kurbanlıkların İstanbul'a girişi başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kurbanlıkların İstanbul'a girişi başladı

24.06.2022 09:15
Kurbanlıkların İstanbul'a girişi başladı

Kurban Bayramına sayılı günler kala kurban satış ve kesim merkezlerinde de hareketlilik başladı.

Kurban Bayramına sayılı günler kala kurban satış ve kesim merkezlerinde de hareketlilik başladı. Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu sene de oluşturulan kurban satış ve kesim merkezine ilk kurbanlıklar giriş yaptı. Kurbanlıkların merkeze girmesiyle birlikte ilk satışlar da gerçekleşmeye başladı.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından oluşturulan kurban satış ve kesim merkezine ilk kurbanlıklar geldi. Veteriner ve zabıta ekiplerinin gerekli kontrollerinin ardından kurbanlıklar alana alınmaya başladı. Tüm detayların düşünüldüğü kurban satış ve kesim merkezinde hem satıcılar hem de alıcılar için birçok alan faaliyete sokuldu. Kurban satış ve kesim merkezinde berber, duş, mescid, bebek bakım odası, kurban kayıt bürosu, güvenli ödeme noktası, veteriner, elektronik kantar gibi tüm detaylar düşünüldü. Ayrıca belediye tarafından kurban alanına ücretsiz servis imkanı da sağlandı. Cumartesi ve Pazar günleri kent meydanından saat: 10.00 ile 17.00 arasında her saat başında ücretsiz servis kaldırılacak.

KURBAN KESİM KAYITLARI DEVAM EDİYOR

Kurban kesimi için 5 ünite oluşturulan alanda kayıtlar da alınmaya başlandı. Belediye Başkanı Hüseyin Keskin alanla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bu sene de kurban satış ve kesim merkezimizi tüm detayları düşünerek hazır hale getirdik. İlk kurbanlıklar da merkezimize giriş yaptı. Bu sene de Sultanbeyli'yi tercih eden tüm kurban satıcılarımıza hoş geldiniz diyorum. Hemşerilerimiz ve kurban satıcılarımız için her ayrıntıyı düşündük. Merkezimizde mescit, berber, banyo, dinlenme noktası ve ücretsiz internet erişimi gibi imkanlar sağlayacağız. Beş ünitemizle de kurban kesim hizmeti sunacağız. Ben şimdiden Kurban Bayramı'na hep birlikte hayırla ulaşmamızı temenni ediyor, tüm hemşerilerimin bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"İLK HAYVANIMIZ ASLAN'I, 62 BİN LİRAYA SATTIK"

10 yıldan beri hayvanlarını Muş Hasköy'den Sultanbeyli kurban satış ve kesim merkezine getirdiğini belirten Hamdullah Şavlı, "10 seneden beri hayvanlarımızı bu meydana getiriyoruz. Belediye çalışmalarından, buranın faaliyetlerinden çok memnunuz. Bu sene inşallah kurbanlık piyasası çok güzel olacak. Beklentilerimiz var, hayırlara vesile olsun. 50 tane büyükbaş hayvan getirdik. Bu sene canlı kilo olarak 70-75 lira piyasa belirlenmiş. Geçen yıl 30-35 liraydı. Yakıtlardan, pandemiden, fiyat artışlarından dolayı bu sene 70-75 lira canlı kilo satışı olacak" diye konuştu.

Elindeki en besili hayvanın 800 kilo olduğunu belirten Şavlı, "İlk satış yaptığımız hayvanımız Aslan'ı, Murat Aydaşlı'ya 62 bin liraya sattık" dedi.

"GEÇEN YIL SATIŞLARIMIZ İYİYDİ BU YIL DA BEKLENTİMİZ YÜKSEK"

Yalova'dan ilk kez Sultanbeyli Hayvan Pazarı'na 28 büyükbaş hayvanıyla geldiğini söyleyen Veysel Yürekseven ise "İnşallah halkımızın alım gücü olur biz de buradan mağdur olmadan evimize döneriz. Fiyat aralığı 50 ile 70 arasında değişmektedir. Geçen yıl satışlarımız iyiydi. Bu yıl da beklentimiz yüksek" şeklinde konuştu.

Hayvanları kendisinin beslediğini belirten Yürekseven en besilisinin 500-550 kilo et aralığında bulunduğunu söyleyerek, "Sultanbeyli Hayvan Pazarı'nda bir düzen var. Hizmet göz önünde görünüyor. Çalışan memurlar, arkadaşlar hepsi güzel yüzlü. Ellerinden geldiğince bizlere yardım ediyorlar. İlk kez gelmeme rağmen Sultanbeyli Belediyesi'nde bir düzen olduğunu gördüm. O yüzden buraya gelmeye devam etmeyi düşünüyorum. Hiçbir arkadaşın emeği, bizim de dahil olmak üzere boşa gitmesin. Ülkemiz hakkında hangisi hayırlıysa o olsun" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
500
Cuma hutbesinde, kurban ibadetini yerine getirme şartları hatırlatıldı Açıklaması Cuma hutbesinde, kurban ibadetini yerine getirme şartları hatırlatıldı Açıklaması Kurban pazarının 'Kral'ı 50 bin TL'ye alıcısını bekliyor Kurban pazarının 'Kral'ı 50 bin TL'ye alıcısını bekliyor TDV kurban yardımlarını ulaştırdığı ihtiyaç sahiplerine Kur'an-ı Kerim hediye edecek TDV kurban yardımlarını ulaştırdığı ihtiyaç sahiplerine Kur'an-ı Kerim hediye edecek
Kaynak: DHA

Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurbanlıkların İstanbul'a girişi başladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:14 Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşayan Tuba Ünsal, "Yuva yıkan kadın oldun mu?" sorusunu duyunca ağladı: Kimsenin evliliğini yıkmadım
15:03 Ustaosmanoğlu'nun oğlu yeni cemaat liderini açıkladı: İsmailağa Cemaatinin yeni lideri Hasan Kılıç Hocaefendi olacak
14:47 Abdülkerim Bardakçı'nın yeni takımı Galatasaray oldu! İşte bonservis bedeli ve alacağı maaş
14:40 Ustaosmanoğlu'nun cenazesinden dikkat çeken detay! Bakan Soylu ve Davutoğlu yan yana saf tuttu
14:19 Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı: 30 kriterin baz alındığı listede zirve bir kez daha Viyana'nın oldu
14:15 Yılan hikayesine dönen transferde Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray ile anlaşmaya vardı
14:11 Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, ikinci bebek haberinden sonra ilk kez konuştu: Yeni öğrendik, çok heyecanlıyız
14:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katıldı
13:58 ABD Başkanı Biden, eline tutuşturulan talimat listesiyle gündem oldu: Oturacaksın, teşekkür edeceksin, odadan çıkacaksın
13:44 Futbolcu Alpaslan Öztürk, eşi Ebru Şancı'nın dekolte elbisesine müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 15:24:24. #1.13#
SON DAKİKA: Kurbanlıkların İstanbul'a girişi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement